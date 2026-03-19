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Elektroswing beim ESC

Parov Stelar tritt beim Song Contest in Wien auf

Unterhaltung
19.03.2026 10:04
Der Oberösterreicher Parov Stelar wird beim Song Contest auftreten.
Der Oberösterreicher Parov Stelar wird beim Song Contest auftreten.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Der Song Contest in Wien ist um einen Star reicher: Parov Stelar wird bei dem Mega-Event auftreten. Der österreichische Elektroswing-Pionier soll Stimmung in die Stadthalle bringen. Am Donnerstag wurden außerdem das ESC-Maskottchen „Auri“ vorgestellt und neue Details zur Show bekanntgegeben. 

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Mitten im Tumult um den Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann will der Öffentlich-Rechtliche zeigen, dass dennoch beim bevorstehenden Song Contest alles nach Plan läuft und gab in einer Pressekonferenz in der Wiener Stadthalle neue Infos zum Mega-Event bekannt.

Mit dabei auch die Übergangs-ORF-Chefin Ingrid Thurner: „Ich freue mich sehr darüber, dass die Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest kurz vor dem Einzug in die Wiener Stadthalle absolut im Zeitplan liegen und wir nun auch unsere Show-Elemente präsentieren konnten. Ich bin überzeugt davon, dass wir neun außergewöhnliche Shows – davon drei TV-Live-Shows – auf die Bühne bringen werden und dem 70. Jubiläum des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt damit mehr als gerecht werden können.“

Ingrid Thrunher absolviert am Donnerstag ihren ersten öffentlichen Termin in Sachen Song ...
Ingrid Thrunher absolviert am Donnerstag ihren ersten öffentlichen Termin in Sachen Song Contest.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Als Live-Act beim ESC wird man Elektroswing-Musiker Parov Stelar begrüßen. Er wird im Mai bei der Show zwischen den Kandidaten auftreten und mit seinem charakteristischen Sound die Halle zum Tanzen bringen. 

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Ein kunterbuntes flauschiges Wesen wird ebenso ein wichtiger Stargast beim Song Contest sein: „Auri“ heißt das Maskottchen des Events. Mit Auri präsentiert der ORF ein offizielles Maskottchen, das für Zusammenhalt und Kreativität steht. Begleitend erscheint ein Kinderbuch, das junge Fans spielerisch an die Welt des Eurovision Song Contest heranführt.

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