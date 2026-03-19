Parov Stelar tritt beim Song Contest in Wien auf

Der Song Contest in Wien ist um einen Star reicher: Parov Stelar wird bei dem Mega-Event auftreten. Der österreichische Elektroswing-Pionier soll Stimmung in die Stadthalle bringen. Am Donnerstag wurden außerdem das ESC-Maskottchen „Auri“ vorgestellt und neue Details zur Show bekanntgegeben.
Mitten im Tumult um den Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann will der Öffentlich-Rechtliche zeigen, dass dennoch beim bevorstehenden Song Contest alles nach Plan läuft und gab in einer Pressekonferenz in der Wiener Stadthalle neue Infos zum Mega-Event bekannt.
Mit dabei auch die Übergangs-ORF-Chefin Ingrid Thurner: „Ich freue mich sehr darüber, dass die Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest kurz vor dem Einzug in die Wiener Stadthalle absolut im Zeitplan liegen und wir nun auch unsere Show-Elemente präsentieren konnten. Ich bin überzeugt davon, dass wir neun außergewöhnliche Shows – davon drei TV-Live-Shows – auf die Bühne bringen werden und dem 70. Jubiläum des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt damit mehr als gerecht werden können.“
Als Live-Act beim ESC wird man Elektroswing-Musiker Parov Stelar begrüßen. Er wird im Mai bei der Show zwischen den Kandidaten auftreten und mit seinem charakteristischen Sound die Halle zum Tanzen bringen.
Ein kunterbuntes flauschiges Wesen wird ebenso ein wichtiger Stargast beim Song Contest sein: „Auri“ heißt das Maskottchen des Events. Mit Auri präsentiert der ORF ein offizielles Maskottchen, das für Zusammenhalt und Kreativität steht. Begleitend erscheint ein Kinderbuch, das junge Fans spielerisch an die Welt des Eurovision Song Contest heranführt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.