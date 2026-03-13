Schicksal, Sterne, Zufall: Was bestimmt die Liebe?

Der gelbe Regenschirm aus „How I Met Your Mother“ oder die verpasste U-Bahn aus „Sliding Doors“: Nicht nur in Filmen und Serien gibt es Dinge, die sich so stark nach Schicksal anfühlen, dass man fast gar nicht mehr an einen Zufall glauben kann. Haben Sie so etwas auch schon einmal erlebt? Sehen Sie solche Momente als Vorhersehung, die zwei Seelenverwandte zusammengeführt hat, oder hat der Zufall nur glücklich in die Karten gespielt?