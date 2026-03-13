Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hand aufs Herz

Schicksal, Sterne, Zufall: Was bestimmt die Liebe?

Community
13.03.2026 09:27
Glauben Sie ans Schicksal?
Glauben Sie ans Schicksal?(Bild: Oleksiy – stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Heute ist Freitag, der 13. Sind Sie abergläubisch, wenn es um die Liebe geht? Überlassen Sie Ihr Liebesglück dem Schicksal, vertrauen Sie auf die Sterne, oder sehen Sie das Thema rational?

0 Kommentare

Der gelbe Regenschirm aus „How I Met Your Mother“ oder die verpasste U-Bahn aus „Sliding Doors“: Nicht nur in Filmen und Serien gibt es Dinge, die sich so stark nach Schicksal anfühlen, dass man fast gar nicht mehr an einen Zufall glauben kann. Haben Sie so etwas auch schon einmal erlebt? Sehen Sie solche Momente als Vorhersehung, die zwei Seelenverwandte zusammengeführt hat, oder hat der Zufall nur glücklich in die Karten gespielt?

Ein Widder in einer Beziehung mit einem Steinbock? Das kann doch gar nicht funktionieren! Wie viel Mitspracherecht haben die Sterne in Ihren Beziehungen? Lesen Sie Paarhoroskope? Oder haben Sie vielleicht sogar schon einmal ein Date abgesagt, weil der andere das falsche Sternzeichen hatte?

Glauben Sie, dass es für jeden Topf einen passenden Deckel gibt, der vom Schicksal vorbestimmt ist? Hat Sie vielleicht sogar ein Omen direkt zu Ihrem Partner geführt? Oder halten Sie Konzepte wie Seelenverwandtschaft für reinen romantischen Kitsch, der uns nur daran hindert, an einer echten Beziehung zu arbeiten? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Erfahrungen – teilen Sie sie gerne mit uns!

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt!

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
13.03.2026 09:27
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Freitag
Reden macht nicht fit, wir setzen ersten Schritt!
Folge von Donnerstag
Einfach sitzen bleiben – und trotzdem trainieren
Peter Cornelius offen:
„Großer Erfolg kann große Zerstörung hervorrufen“
Was muss sich ändern, damit wir uns wieder mehr leisten können? Darüber sprechen Gerald ...
Alles massiv teurer?
Ökonomin: „Hoffnung schon vor Iran-Krieg mager“
Rita Ora sorgt mit diesem Look für jede Menge Aufsehen.
„So heiß“
Fans feiern Rita Oras kessen Partyhütchen-Style
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Was bereitet Ihnen aktuell am meisten Sorge?
Frage des Tages
Soll Heimunterricht verboten werden?
Diskutieren Sie mit!
Ist Atomkraft für Sie eine Chance oder Irrweg?
Forenecho
PVA-Gutachten: Die Erfahrungen der „Krone“-Leser
Stammtisch
Die „Krone“-Plauderecke
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
188.880 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
163.808 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
145.999 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1466 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1211 mal kommentiert
Mehr Community
Frage des Tages
ORF-Krise: Gelegenheit für Entpolitisierung?
Diskutieren Sie mit!
Welche Eissorte bringt Sie zum Schmelzen?
Diskutieren Sie mit!
Was würden Sie beim ORF ändern?
Frage des Tages
Hilft mehr Geld Brennpunktschulen wirklich?
Frage des Tages
Braucht es eine Frau an der Spitze des ORF?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf