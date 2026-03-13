Schicksal, Sterne, Zufall: Was bestimmt die Liebe?

Heute ist Freitag, der 13. Sind Sie abergläubisch, wenn es um die Liebe geht? Überlassen Sie Ihr Liebesglück dem Schicksal, vertrauen Sie auf die Sterne, oder sehen Sie das Thema rational?
Der gelbe Regenschirm aus „How I Met Your Mother“ oder die verpasste U-Bahn aus „Sliding Doors“: Nicht nur in Filmen und Serien gibt es Dinge, die sich so stark nach Schicksal anfühlen, dass man fast gar nicht mehr an einen Zufall glauben kann. Haben Sie so etwas auch schon einmal erlebt? Sehen Sie solche Momente als Vorhersehung, die zwei Seelenverwandte zusammengeführt hat, oder hat der Zufall nur glücklich in die Karten gespielt?
Ein Widder in einer Beziehung mit einem Steinbock? Das kann doch gar nicht funktionieren! Wie viel Mitspracherecht haben die Sterne in Ihren Beziehungen? Lesen Sie Paarhoroskope? Oder haben Sie vielleicht sogar schon einmal ein Date abgesagt, weil der andere das falsche Sternzeichen hatte?
Glauben Sie, dass es für jeden Topf einen passenden Deckel gibt, der vom Schicksal vorbestimmt ist? Hat Sie vielleicht sogar ein Omen direkt zu Ihrem Partner geführt? Oder halten Sie Konzepte wie Seelenverwandtschaft für reinen romantischen Kitsch, der uns nur daran hindert, an einer echten Beziehung zu arbeiten? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Erfahrungen – teilen Sie sie gerne mit uns!
