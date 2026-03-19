Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um Afrika-Cup

Verbandsboss wehrt sich gegen Korruptionsvorwurf

Fußball International
19.03.2026 09:54
Verbandspräsident Patrice Motsepe
Verbandspräsident Patrice Motsepe(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Präsident des afrikanischen Fußball-Verbands (CAF), Patrice Motsepe, hat sich nach dem aberkannten Afrika-Cup-Titel für den Senegal gegen Korruptionsvorwürfe gewehrt. „Kein einziges Land in Afrika wird in irgendeiner Weise bevorzugt oder günstiger behandelt als ein anderes Land auf dem Kontinent“, sagte er in einer Video-Botschaft auf der Website des Verbandes. Man nehme es „sehr, sehr ernst“, was beim Endspiel in Marokko passiert sei.

0 Kommentare

Nach einem Elfmeterpfiff in der Schlussphase des Endspiels war auf dem Platz und auf den Rängen Chaos ausgebrochen, Senegals Mannschaft hatte aus Protest fast geschlossen den Platz verlassen und war erst später wieder zurückgekehrt. Das CAF-Berufungsgericht hatte dem Senegal deshalb nach dem sportlichen Sieg gegen Marokko (1:0 nach Verlängerung) den Titel aberkannt und dem Afrika-Cup-Gastgeber Marokko zugesprochen.

  Die Regierung des Senegal hatte nach der Entscheidung Korruptionsermittlungen gegen den CAF gefordert und angekündigt, vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) zu ziehen. „Wir werden die Entscheidung respektieren, die auf höchster Ebene getroffen wird“, sagte Motsepe.

„Was passiert ist, untergräbt die gute Arbeit“
Der Verbandschef sieht in den Vorkommnissen rund um das Finale im Jänner einen Rückschritt für den afrikanischen Fußball. „Was in diesem Finale passiert ist, untergräbt die gute Arbeit, die die CAF über viele Jahre geleistet hat, um Integrität, Respekt, ethische Standards, gute Führung sowie die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse unserer Fußballspiele zu gewährleisten“, meinte Motsepe.

„Dass es weiterhin Verdächtigungen gibt, liegt daran, dass es sich um ein Altlastenproblem handelt“, sagte er weiter, „etwas, das schon seit vielen, vielen Jahren besteht und mit dem wir uns kontinuierlich auseinandersetzen, weil es von entscheidender Bedeutung ist“.

Lesen Sie auch:
Sadio Mane ist „zutiefst enttäuscht“, dass Senegal nachträglich den Afrika-Cup-Titel verliert.
„Tötet Leidenschaft“
Titel weg – Senegal wütet: „Schande für Afrika!“
18.03.2026
2 Monate nach Finale
Irre! Senegal wird Afrika-Cup-Titel aberkannt
17.03.2026

Das Berufungsgericht begründete die Entscheidung mit Artikel 82 des Afrika-Cup-Reglements. Demnach habe das senegalesische Team durch das Verlassen des Platzes die Partie gegen Marokko aufgegeben. Nach Artikel 84 sei das Ergebnis mit 3:0 für Marokko zu werten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
19.03.2026 09:54
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
212.779 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
168.307 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
154.779 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2423 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1774 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
1190 mal kommentiert
Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken.
Mehr Fußball International
Trotzdem ausgeschieden
Schneller als Ronaldo: Messi erreicht Meilenstein!
Wirbel um Afrika-Cup
Verbandsboss wehrt sich gegen Korruptionsvorwurf
Schwere Diagnose
Karriere-Aus? „Der Gedanke ist niederschmetternd“
Blutige Handverletzung
Schnittwunde! Gala-Profi schreit vor Schmerzen
Bei CL-Gala
Bayern-Youngster bricht Rekord von Paul Wanner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf