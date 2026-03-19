Verbandsboss wehrt sich gegen Korruptionsvorwurf

Der Präsident des afrikanischen Fußball-Verbands (CAF), Patrice Motsepe, hat sich nach dem aberkannten Afrika-Cup-Titel für den Senegal gegen Korruptionsvorwürfe gewehrt. „Kein einziges Land in Afrika wird in irgendeiner Weise bevorzugt oder günstiger behandelt als ein anderes Land auf dem Kontinent“, sagte er in einer Video-Botschaft auf der Website des Verbandes. Man nehme es „sehr, sehr ernst“, was beim Endspiel in Marokko passiert sei.