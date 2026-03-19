Kate verzaubert bei erstem Tiara‑Moment des Jahres

Prinzessin Kate hat bei ihrem ersten Tiara‑Auftritt des Jahres in Windsor Castle für royalen Glamour gesorgt – und einmal mehr bewiesen, warum sie als Stil‑Ikone des Königshauses gilt.
Bei dem offiziellen Staatsbankett zu Ehren des nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu erschien die Princess of Wales in einem smaragdgrünen Abendkleid von Andrew GN, das in Kombination mit ihrem legendären Cambridge Lover’s-Knot‑Diadem für einen der meistdiskutierten Momente des Abends sorgte.
Zukünftige Königin
Das Diadem, das einst Prinzessin Diana so sehr liebte, gilt als eines der emotionalsten Schmuckstücke der Windsors. Ursprünglich wurde es für Königin Mary entworfen, inspiriert von einem Diadem ihrer Großmutter, Prinzessin Augusta von Hessen. Für Kate ist es längst mehr als ein funkelndes Accessoire – es ist ein Symbol ihrer Verbindung zu Diana und ihrer Rolle als zukünftige Königin.
Außerdem gilt sie als ihr Lieblingsstück, das sie seit dem Besuch von Donald Trump gerne mit offenen, langen gewellten Haaren kombiniert, was den Prinzessinnen-Effekt noch verstärkt.
Die Etikette im britischen Königshaus erlaubt Tiaren nur zu streng ausgewählten Anlässen und ausschließlich am Abend. Dass Kate ausgerechnet zu diesem Staatsbankett zu ihrem ikonischen Diadem griff, wurde von Royal‑Fans als bewusstes Statement gewertet. Ihr Look wirkte nicht nur glamourös, sondern auch tief verwurzelt in der Geschichte der Familie – ein perfekter Mix aus Tradition, Eleganz und persönlicher Bedeutung.
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