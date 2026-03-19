Kate verzaubert bei erstem Tiara‑Moment des Jahres

Zukünftige Königin

Das Diadem, das einst Prinzessin Diana so sehr liebte, gilt als eines der emotionalsten Schmuckstücke der Windsors. Ursprünglich wurde es für Königin Mary entworfen, inspiriert von einem Diadem ihrer Großmutter, Prinzessin Augusta von Hessen. Für Kate ist es längst mehr als ein funkelndes Accessoire – es ist ein Symbol ihrer Verbindung zu Diana und ihrer Rolle als zukünftige Königin.