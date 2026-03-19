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Zukünftige Queen

Kate verzaubert bei erstem Tiara‑Moment des Jahres

Royals
19.03.2026 10:00
Prinz Edward und Prinz William im Windsor-Anzug flankieren Prinzessin Kate auf dem Weg zum ...
Prinz Edward und Prinz William im Windsor-Anzug flankieren Prinzessin Kate auf dem Weg zum Gala-Dinner auf Schloss Windsor.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
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Von krone.at

Prinzessin Kate hat bei ihrem ersten Tiara‑Auftritt des Jahres in Windsor Castle für royalen Glamour gesorgt – und einmal mehr bewiesen, warum sie als Stil‑Ikone des Königshauses gilt.

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Bei dem offiziellen Staatsbankett zu Ehren des nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu erschien die Princess of Wales in einem smaragdgrünen Abendkleid von Andrew GN, das in Kombination mit ihrem legendären Cambridge Lover’s-Knot‑Diadem für einen der meistdiskutierten Momente des Abends sorgte.

Zukünftige Königin
Das Diadem, das einst Prinzessin Diana so sehr liebte, gilt als eines der emotionalsten Schmuckstücke der Windsors. Ursprünglich wurde es für Königin Mary entworfen, inspiriert von einem Diadem ihrer Großmutter, Prinzessin Augusta von Hessen. Für Kate ist es längst mehr als ein funkelndes Accessoire – es ist ein Symbol ihrer Verbindung zu Diana und ihrer Rolle als zukünftige Königin. 

dAs ikonische Cambridge Lover’s-Knot‑Diadem gilt als Kates Lieblingsstück. Sie kombiniert die ...
dAs ikonische Cambridge Lover’s-Knot‑Diadem gilt als Kates Lieblingsstück. Sie kombiniert die Tiara gerne mit ihrem langen wallenden Haar.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Außerdem gilt sie als ihr Lieblingsstück, das sie seit dem Besuch von Donald Trump gerne mit offenen, langen gewellten Haaren kombiniert, was den Prinzessinnen-Effekt noch verstärkt. 

Mehr Bilder des Banketts: William und Kate werden von Sir Timothy Laurence und Prinzessin Anne ...
Mehr Bilder des Banketts: William und Kate werden von Sir Timothy Laurence und Prinzessin Anne begrüßt(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Prinz Edward, der Herzog von Edinburgh, Prinzessin Kate, Prinz William und Prinzessin Anne
Prinz Edward, der Herzog von Edinburgh, Prinzessin Kate, Prinz William und Prinzessin Anne(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Die Prinzessin von Wales stößt mit dem nigerianischen Präsidenten an.
Die Prinzessin von Wales stößt mit dem nigerianischen Präsidenten an.(Bild: AFP/YUI MOK)
Die Prinzessin und der nigerianische Präsident bei einer Unterhaltung. Das Bankett fand in der ...
Die Prinzessin und der nigerianische Präsident bei einer Unterhaltung. Das Bankett fand in der St. George‘s Hall statt.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Die Etikette im britischen Königshaus erlaubt Tiaren nur zu streng ausgewählten Anlässen und ausschließlich am Abend. Dass Kate ausgerechnet zu diesem Staatsbankett zu ihrem ikonischen Diadem griff, wurde von Royal‑Fans als bewusstes Statement gewertet. Ihr Look wirkte nicht nur glamourös, sondern auch tief verwurzelt in der Geschichte der Familie – ein perfekter Mix aus Tradition, Eleganz und persönlicher Bedeutung.

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