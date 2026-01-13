ESC-Tickets zu haben: Jetzt gilt erhöhte Vorsicht!

Nachdem Johannes Pietsch alias „JJ“ 2025 in Basel triumphierte, macht heuer der ESC bereits zum dritten Mal nach 1967 und 2015 in Wien Station. Nach der Eröffnungsfeier am 10. Mai am Rathausplatz steigen sowohl die Halbfinals (12. und 14.) sowie das Finale am 16. Mai in der Stadthalle. Dort werden den Showdown bis zu 16.000 Fans live erleben. Rund ums größte Musik-Event der Welt warten Side-Events, Partys, Public Viewings und Co. Die ganze Stadt wird zur Tanzbühne.