„Habe dich geliebt!“ Ski-Dame zieht Schlussstrich

Nach 13 Jahren im Ski-Weltcup zieht Joana Hählen einen Schlussstrich. Im Zielraum von Soldeu habe sie am vergangenen Wochenende entschieden, dass sie ihre Skier nach dieser Saison an den Nagel hängen werde. Nach zahlreichen Verletzungen sei nun der richtige Moment dafür gekommen, auch wenn es immer schwer sei, etwas loszulassen, das man liebe, betont die Schweizerin auf Instagram.
„Es ist schwer, etwas loszulassen, das man liebt, und oh Skirennen, ich habe dich geliebt. Aber es ist Zeit, dieses Kapitel zu schließen“, zeigt sich Hählen auf Instagram dabei durchaus wehmütig. Immerhin ist die Schweizerin seit 2013 im Weltcup aktiv und hat dabei viele Höhen und Tiefen erlebt.
Vier Kreuzbandrisse
Insgesamt fünf Stockerlplätze konnte die 34-Jährige sammeln – auf der anderen Seite gab es auch mehrere schwere Verletzungen. „Fünf Podestplätze, die ich nie vergessen werde. Vier Kreuzbandrisse, die mir gezeigt haben, wie stark Körper und Geist sein können und dass man oft zu viel mehr fähig ist, als man denkt“, resümiert sie selbst.
Schon vor der Saison hat Hählen überlegt, ob sie nach dieser Saison einen Schlussstrich ziehen solle oder doch noch eine weitere in Angriff nehmen möchte. „An der Ziellinie in Soldeu wusste ich: Es ist Zeit aufzuhören. Ich habe alles gegeben, und darauf bin ich stolz“, so die Ski-Dame.
Anerkennung für diesen Schritt und die Worte gibt es aus dem gesamten Skizirkus. So haben etwa Marco Odermatt, Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn auf den Beitrag reagiert und ihr für das Leben nach der sportlichen Karriere viel Glück gewünscht.
