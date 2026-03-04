„Habe dich geliebt!“ Ski-Dame zieht Schlussstrich

Vier Kreuzbandrisse

Insgesamt fünf Stockerlplätze konnte die 34-Jährige sammeln – auf der anderen Seite gab es auch mehrere schwere Verletzungen. „Fünf Podestplätze, die ich nie vergessen werde. Vier Kreuzbandrisse, die mir gezeigt haben, wie stark Körper und Geist sein können und dass man oft zu viel mehr fähig ist, als man denkt“, resümiert sie selbst.