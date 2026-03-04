Bürgermeisterin wehrt sich gegen Hotel-Investoren

Die Pläne gleichen abschreckenden Beispielen aus anderen Tourismusorten: Direkt bei der Ortseinfahrt soll ein Appartementhotel mit 400 Betten entstehen. Funktionieren soll das nach dem Buy-to-Let-Modell, wo Investoren einzelne Wohnungen kaufen und weitervermieten. Ein reines Geschäftsmodell, das zumeist in ausländische Hände kommt und oft auch Hintertür für illegale Zweitwohnsitze ist. ÖVP-Ortschefin Caroline Supersberger ist klar dagegen: „Unsere kleine Gemeinde braucht keine neue Bettenburg.“