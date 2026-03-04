Pulverfass Nahost

Nach dem Erstschlag der USA im Verbund mit Israel sind die Folgen nicht absehbar: Durch die betroffene Region laufen rund 20 Prozent des globalen Ölhandels. Ein Ölpreisschock – und mit ihm steigende Gaspreise – scheint wahrscheinlich. Transport- und Produktionskosten könnten in die Höhe klettern, die Inflation neuen Zunder bekommen, Aktienmärkte unter Druck geraten. Gold und Silber zogen bereits vor der Eskalation an und dürften nun weiter steigen. Im (atomaren) Extremfall droht uns sogar eine globale Rezession, die Bevölkerung in Europa träfe es wegen der Energieabhängigkeit besonders hart.