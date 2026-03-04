Model & „Dallas“-Star Annabel Schofield gestorben

Hollywood trauert um Topmodel und „Dallas“-Star Annabel Schofield. Die Schauspielerin starb am Samstag in Los Angeles im Alter von 62 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung, wie der „Hollywood Reporter“ berichtete.
Melissa Richardson, die ehemalige Inhaberin der Londoner Agentur Take Two, trauerte gegenüber dem „Hollywood Reporter“ um das ehemalige Topmodel. „Wir liebten sie, weil sie witzig, authentisch, schön und bodenständig war. Sie hat sich nie von dem süßen kleinen 17-jährigen walisischen Mädchen wegverändert, das ich damals kennengelernt habe.“
„Umwerfende Schönheit“
Schofield sei „aufrichtig, loyal, fürsorglich und vor allem eine umwerfende Schönheit“ gewesen. „Sie beherrschte ihr Handwerk. Sie war die Beste.“
Annabel Schofield wurde am 4. September 1963 im walisischen Llanelli geboren und startete ihre Karriere im Modebusiness, zierte in den 80er-Jahren zahlreiche Magazincover und lief für große Marken über den Laufsteg. Ein Werbespot für die Jeansmarke Bugle Boy machte Schofield international bekannt.
Landete Rolle in Serien-Hit „Dallas“
Nach dem Umzug in die USA ergatterte Schofield eine Rolle in der Kult-Serie „Dallas“. In der elften Staffel spielte sie die Lauren Ellis an der Seite von Larry Hagman in seiner legendären Rolle als J.R. Ewing.
Danach drehte sie mehrere Filme, unter anderem an der Seite von Mickey Rourke „Exit in Red“, bevor sie hinter die Kamera wechselte und unter anderem als Produzentin für Filme wie „The Brothers Grimm“ mitwirkte.
Ende Jänner musste Hirntumor entfernt werden
2021 wurde bei Schofield Krebs diagnostiziert. Auf Social Media sprach sie offen über ihren Kampf gegen den Krebs und gesundheitliche Rückschläge. Für die Kosten ihrer Behandlungen sammelte die Tochter von Filmproduzent John D. Schofield, der unter anderem Filme wie „Jerry Maguire – Spiel des Lebens“ oder „Besser geht‘s nicht“ mitwirkte, über eine Spendenplattform Geld. „Ich bin es wirklich leid, um Hilfe zu bitten, aber ich habe keine andere Wahl, bis ich wieder arbeiten kann“, schrieb sie dort zuletzt.
Erst Ende Jänner musste Schofield ein Hirntumor entfernt werden. „Aber ich bin noch nicht über den Berg“, schrieb das ehemalige Topmodel nach der Operation. „Ich bin noch sehr wackelig auf den Beinen und warte darauf, zu erfahren, ob ich weitere Chemotherapie oder Bestrahlung benötige.“ Den Kampf gegen den Krebs hat Annabel Schofield jetzt verloren.
