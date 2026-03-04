Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krebs-Kampf verloren

Model & „Dallas“-Star Annabel Schofield gestorben

Society International
04.03.2026 08:50
Annabel Schofield war Model, Schauspielerin, Produzentin. Auf diesem Foto ist sie im Film „Exit ...
Annabel Schofield war Model, Schauspielerin, Produzentin. Auf diesem Foto ist sie im Film „Exit in Red“ an der Seite von Mickey Rourke zu sehen.(Bild: APA-Images / Everett Collection / Courtesy Everett Collection)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Hollywood trauert um Topmodel und „Dallas“-Star Annabel Schofield. Die Schauspielerin starb am Samstag in Los Angeles im Alter von 62 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung, wie der „Hollywood Reporter“ berichtete.

0 Kommentare

Melissa Richardson, die ehemalige Inhaberin der Londoner Agentur Take Two, trauerte gegenüber dem „Hollywood Reporter“ um das ehemalige Topmodel. „Wir liebten sie, weil sie witzig, authentisch, schön und bodenständig war. Sie hat sich nie von dem süßen kleinen 17-jährigen walisischen Mädchen wegverändert, das ich damals kennengelernt habe.“

„Umwerfende Schönheit“
Schofield sei „aufrichtig, loyal, fürsorglich und vor allem eine umwerfende Schönheit“ gewesen. „Sie beherrschte ihr Handwerk. Sie war die Beste.“

Annabel Schofield (links) bei einer Promi-Party im Jahr 2022
Annabel Schofield (links) bei einer Promi-Party im Jahr 2022(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Emma McIntyre)

Annabel Schofield wurde am 4. September 1963 im walisischen Llanelli geboren und startete ihre Karriere im Modebusiness, zierte in den 80er-Jahren zahlreiche Magazincover und lief für große Marken über den Laufsteg. Ein Werbespot für die Jeansmarke Bugle Boy machte Schofield international bekannt.

Landete Rolle in Serien-Hit „Dallas“
Nach dem Umzug in die USA ergatterte Schofield eine Rolle in der Kult-Serie „Dallas“. In der elften Staffel spielte sie die Lauren Ellis an der Seite von Larry Hagman in seiner legendären Rolle als J.R. Ewing.

Danach drehte sie mehrere Filme, unter anderem an der Seite von Mickey Rourke „Exit in Red“, bevor sie hinter die Kamera wechselte und unter anderem als Produzentin für Filme wie „The Brothers Grimm“ mitwirkte. 

Ende Jänner musste Hirntumor entfernt werden
2021 wurde bei Schofield Krebs diagnostiziert. Auf Social Media sprach sie offen über ihren Kampf gegen den Krebs und gesundheitliche Rückschläge. Für die Kosten ihrer Behandlungen sammelte die Tochter von Filmproduzent John D. Schofield, der unter anderem Filme wie „Jerry Maguire – Spiel des Lebens“ oder „Besser geht‘s nicht“ mitwirkte, über eine Spendenplattform Geld. „Ich bin es wirklich leid, um Hilfe zu bitten, aber ich habe keine andere Wahl, bis ich wieder arbeiten kann“, schrieb sie dort zuletzt.

Lesen Sie auch:
„Nicht heilbar“
„Evil Dead“-Star Bruce Campbell an Krebs erkrankt
03.03.2026

Erst Ende Jänner musste Schofield ein Hirntumor entfernt werden. „Aber ich bin noch nicht über den Berg“, schrieb das ehemalige Topmodel nach der Operation. „Ich bin noch sehr wackelig auf den Beinen und warte darauf, zu erfahren, ob ich weitere Chemotherapie oder Bestrahlung benötige.“ Den Kampf gegen den Krebs hat Annabel Schofield jetzt verloren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
04.03.2026 08:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
442.788 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
409.827 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
348.663 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
3506 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3494 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Kolumnen
Es keimt schon ein zarter Kanzler-Bonus …
955 mal kommentiert
Stocker scheint sich am Ballhausplatz mehr und mehr einzuleben.
Mehr Society International
Krebs-Kampf verloren
Model & „Dallas“-Star Annabel Schofield gestorben
„Macht mir Spaß“
Eva Habermann zieht sich mit 50 für „Playboy“ aus
„Verdammt stolz!“
Jamie Lee Curtis entblößt ihren Spitzen-BH im Taxi
„Feierten tagelang“
Boris Becker über Party-Exzesse bei P. Diddy
Das waren die Gründe
Josh Duhamel packt über Scheidung mit Fergie aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf