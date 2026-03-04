Model & „Dallas“-Star Annabel Schofield gestorben

Ende Jänner musste Hirntumor entfernt werden

2021 wurde bei Schofield Krebs diagnostiziert. Auf Social Media sprach sie offen über ihren Kampf gegen den Krebs und gesundheitliche Rückschläge. Für die Kosten ihrer Behandlungen sammelte die Tochter von Filmproduzent John D. Schofield, der unter anderem Filme wie „Jerry Maguire – Spiel des Lebens“ oder „Besser geht‘s nicht“ mitwirkte, über eine Spendenplattform Geld. „Ich bin es wirklich leid, um Hilfe zu bitten, aber ich habe keine andere Wahl, bis ich wieder arbeiten kann“, schrieb sie dort zuletzt.