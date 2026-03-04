Saisonende droht! VSV hat keine Angst vor Linz

VSV empfängt am heutigen Mittwoch in den Pre-Play-offs in Spiel eins die Black Wings Linz! Tormann Joe Cannata ist top drauf, hat heuer auch noch viel vor. Stürmer Maxi Rebernig weiß, wie es im Abschluss wieder klappen soll. VSV ist ja in den letzten zwei Partien im Grunddurchgang leer ausgegangen.
Erbarmungslose Auslese! Seit 2011/12 gibt es in der ICE-Liga den Spielmodus mit einer Verliererrunde – in den letzten zehn Jahren schaffte es VSV nur dreimal direkt in die „Top 6“. Siebenmal musste Blau-Weiß in die knackige Qualifikation – dreimal (’15/16, ’19/20, ’20/21) wurde sie geschafft, viermal (’11/12, ’16/17, ’17/18, ’18/19) schied Villach aus.
Linz mit fünf Kärntnern
Ab Mittwoch prallen die Adler in einer „Best-of-3“-Serie auf Linz, das mit Pusnik, Kristler, Lindner, Würschl und Tialler fünf Kärntner an Bord hat. Damit es heuer mit dem Weiterkommen klappt, ist eine Top-Tormannleistung enorm wichtig. Klar ist Goalie Joe Cannata bis in die Haarspitzen motiviert. Der US-Boy hatte ja wie der Rest der Mannschaft keine leichte Saison, „es war ein ständiges Auf und Ab, aber als Team sind wir zusammengewachsen.“
Linz hat viel Erfahrung. Wichtig ist, dass wir defensiv kompakt auftreten – dann schaffen wir es ins Viertelfinale.
VSV-Tormann Joe Cannata
„Hat gedauert, bis wir das System verinnerlicht hatten“
Seit Mitte Jänner steigerte sich der 36-Jährige, wurde so zu einem echten Rückhalt – in den letzten zehn Partien mit Cannata (der auch noch einen Vertrag für nächste Saison hat!) feierte VSV sieben Siege. „Es hat etwas gedauert, bis wir das neue System von Trainer Allard verinnerlicht hatten. Aber zuletzt lief es sehr gut. Unser aggressives Spiel mit viel Pressing funktioniert immer besser. Genauso müssen wir weitermachen“, so Cannata.
Cannata wird zum dritten Mal Papa
„Linz hat viel Erfahrung. Wichtig ist, dass wir defensiv kompakt auftreten. Dann schaffen wir es“, sagt Cannata, der Ende März zum dritten Mal Vater wird. Joe und Gattin Jillian haben schon zwei Töchter, diesmal wird es ein Bub.
Strong und MacPherson wieder dabei
Steven Strong gibt gegen die Linzer sein Comeback. Auch Dylan MacPherson ist wieder bereit. Weil VSV ja elf Imports hat, aber nur zehn eingesetzt werden dürfen, ist anzunehmen, dass Verteidigerkollege Mark Katic auf der Tribüne Platz nehmen muss.
Rebernigs Rezept
VSV braucht die ganze Power im Sturm – denn in den letzten zwei Partien ging man leer aus. „Wir haben gut gespielt, aber das bringt gar nichts, wenn du nicht gewinnst“, meint Maxi Rebernig. „Wir müssen uns ein Herz nehmen und mehr schießen, dazu dem Goalie die Sicht nehmen. Dann wird’s klappen. Ich bin zuversichtlich.“
