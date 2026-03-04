Saisonende droht! VSV hat keine Angst vor Linz

„Hat gedauert, bis wir das System verinnerlicht hatten“

Seit Mitte Jänner steigerte sich der 36-Jährige, wurde so zu einem echten Rückhalt – in den letzten zehn Partien mit Cannata (der auch noch einen Vertrag für nächste Saison hat!) feierte VSV sieben Siege. „Es hat etwas gedauert, bis wir das neue System von Trainer Allard verinnerlicht hatten. Aber zuletzt lief es sehr gut. Unser aggressives Spiel mit viel Pressing funktioniert immer besser. Genauso müssen wir weitermachen“, so Cannata.