Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Allergiker aufgepasst

Die Hasel quält uns heuer stärker

Gesund
03.03.2026 16:00
In Wien wurde die Baumhasel häufig gepflanzt. Hier kann der Pollenflug Allergikern noch mehr zu ...
In Wien wurde die Baumhasel häufig gepflanzt. Hier kann der Pollenflug Allergikern noch mehr zu schaffen machen.(Bild: hjschneider - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Der Pollenflug fiel im Vorjahr für die meisten Hauptallergene eher moderat aus. Heuer dürfte das anders werden: Vor allem die Hasel – allen voran die Baumhasel – zeigt heuer einen ungewöhnlich dichten Kätzchenbesatz und damit ein klares Signal für stärkeren Pollenflug. 

0 Kommentare

In Wien wird die Baumhasel Allergiker heuer besonders stark belasten – sie wurde in der Bundeshauptstadt deutlich häufiger gepflanzt als andernorts. Bei Sonnenschein und Temperaturen ab rund 5 Grad Celsius ist mit den ersten Pollen zu rechnen.

Auch die Birke trägt mehr männliche Blühstände als noch im Jahr zuvor. Da Pollen von Hasel, Erle und Birke kreuzreaktiv sind, müssen Allergiker insgesamt mit einer stärkeren Frühblüher-Saison rechnen und beim Verzehr potenziell kreuzreaktiver Lebensmittel wie Nüssen, Karotten oder Äpfeln vorsichtig sein.

Die Birkenpollensaison lag im Vorjahr auf dem vorletzten Platz der 50-jährigen Messgeschichte, und auch Hasel, Beifuß und Ragweed blieben unterdurchschnittlich. Heuer setzt die Haselblüte später ein, da der Winter kühler war als in den Vorjahren, auch wenn erste Kätzchen an sonnigen Standorten bereits blühbereit sind.

Die Purpurerle hat wie üblich rund um Weihnachten geblüht. Ihr Pollenflug ist jedoch aufgrund ihrer geringen Verbreitung kaum messbar. Andere Erlenarten lassen sich noch Zeit. Die Erlenpollensaison verläuft wie gewohnt gestaffelt: Auf die Purpurerle folgen Grau und Schwarzerle, die meist erst ab Februar für Pollenflug sorgen.

In Wien ist die Schwarzerle häufiger anzutreffen, speziell entlang von Auen und der Donau. Auch die Birke könnte heuer stärker blühen, da der Kätzchenbesatz überdurchschnittlich ist. Ob das volle Potenzial erreicht wird, hängt von den Wetterbedingungen während der Blüte ab.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund
03.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Haut im Winter
Was ihr schadet und wie wir sie richtig schützen
Facharzt klärt auf
Zwänge und Panik im Kopf: Ab wann es krankhaft ist
Liebe im Alltag
Regelmäßig kleine Gesten haben die größte Wirkung
Vorsorge-Überblick
Diese regelmäßigen Check-ups halten Sie gesund
Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
437.955 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.658 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.907 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4114 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Gebäude von Geistlichen brennt + AUA cancelt Flüge
2306 mal kommentiert
In dem Gebäude sollen sich Teile der verbliebenen iranischen Führung befunden haben.
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
1275 mal kommentiert
Mehr Gesund
Allergiker aufgepasst
Die Hasel quält uns heuer stärker
Leseraktion
Anti-Zucker-Challenge: So ging es den Teilnehmern
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Was Experten empfehlen
Kunstgelenk: Infektionen verringern Haltbarkeit
Keine Epidemie mehr
Grippewelle ist in Österreich offiziell vorbei

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf