Die Hasel quält uns heuer stärker

Der Pollenflug fiel im Vorjahr für die meisten Hauptallergene eher moderat aus. Heuer dürfte das anders werden: Vor allem die Hasel – allen voran die Baumhasel – zeigt heuer einen ungewöhnlich dichten Kätzchenbesatz und damit ein klares Signal für stärkeren Pollenflug.
In Wien wird die Baumhasel Allergiker heuer besonders stark belasten – sie wurde in der Bundeshauptstadt deutlich häufiger gepflanzt als andernorts. Bei Sonnenschein und Temperaturen ab rund 5 Grad Celsius ist mit den ersten Pollen zu rechnen.
Auch die Birke trägt mehr männliche Blühstände als noch im Jahr zuvor. Da Pollen von Hasel, Erle und Birke kreuzreaktiv sind, müssen Allergiker insgesamt mit einer stärkeren Frühblüher-Saison rechnen und beim Verzehr potenziell kreuzreaktiver Lebensmittel wie Nüssen, Karotten oder Äpfeln vorsichtig sein.
Die Birkenpollensaison lag im Vorjahr auf dem vorletzten Platz der 50-jährigen Messgeschichte, und auch Hasel, Beifuß und Ragweed blieben unterdurchschnittlich. Heuer setzt die Haselblüte später ein, da der Winter kühler war als in den Vorjahren, auch wenn erste Kätzchen an sonnigen Standorten bereits blühbereit sind.
Die Purpurerle hat wie üblich rund um Weihnachten geblüht. Ihr Pollenflug ist jedoch aufgrund ihrer geringen Verbreitung kaum messbar. Andere Erlenarten lassen sich noch Zeit. Die Erlenpollensaison verläuft wie gewohnt gestaffelt: Auf die Purpurerle folgen Grau und Schwarzerle, die meist erst ab Februar für Pollenflug sorgen.
In Wien ist die Schwarzerle häufiger anzutreffen, speziell entlang von Auen und der Donau. Auch die Birke könnte heuer stärker blühen, da der Kätzchenbesatz überdurchschnittlich ist. Ob das volle Potenzial erreicht wird, hängt von den Wetterbedingungen während der Blüte ab.
