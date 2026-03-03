Die Hasel quält uns heuer stärker

Die Birkenpollensaison lag im Vorjahr auf dem vorletzten Platz der 50-jährigen Messgeschichte, und auch Hasel, Beifuß und Ragweed blieben unterdurchschnittlich. Heuer setzt die Haselblüte später ein, da der Winter kühler war als in den Vorjahren, auch wenn erste Kätzchen an sonnigen Standorten bereits blühbereit sind.