Vorderrad weg: Alkolenker fuhr trotzdem weiter

Stockbetrunken krachte ein Mühlviertler in der Nacht auf Mittwoch auf der Abzweigung der A1 auf die A7 in OÖ mit seinem Auto gegen einen Aufpralldämpfer, verlor ein Vorderrad und fuhr trotzdem auf drei Reifen einfach weiter.
Eine Verkehrsteilnehmerin erstattete am MIttwoch gegen 2.50 Uhr früh Anzeige, dass ein Pkw ohne Vorderrad auf der A7 Richtung Norden, kurz nach dem Knoten Linz stehen würde. Die Autobahnmeisterei kam wenig später zufällig zur Unfallstelle und sicherte diese ab.
Ausfahrt verpasst
Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 57-jährige Lenker aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem Fahrzeug auf der A1, Richtungsfahrbahn Salzburg fuhr und die von ihm geplante Ausfahrt in Asten verpasst hatte. Anschließend fuhr er bei der Abzweigung der A7 von der A1 auf den dortigen Aufpralldämpfer auf und verlor ein Vorderrad.
Trotzdem weitergefahren
Trotz des fehlenden Rades setzte er seine Fahrt fort und stellte den schwerbeschädigten Pkw schließlich am ersten Fahrstreifen ab. Weitere Verständigungen oder Absicherungen unterließ er. Beim 57-Jährigen konnten eindeutige Merkmale einer Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
