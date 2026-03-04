Vorderrad weg: Alkolenker fuhr trotzdem weiter

Ausfahrt verpasst

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 57-jährige Lenker aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem Fahrzeug auf der A1, Richtungsfahrbahn Salzburg fuhr und die von ihm geplante Ausfahrt in Asten verpasst hatte. Anschließend fuhr er bei der Abzweigung der A7 von der A1 auf den dortigen Aufpralldämpfer auf und verlor ein Vorderrad.