Streit um Würstel und Salami vom Braunbären

Biber steht wie von der „Krone“ berichtet in Kärnten in einigen Lokalen auf der Speisekarte. Das war noch nicht alles: Bei einem landwirtschaftlichen Vermarkter gibt‘s auch Würstl und Salami vom Braunbären. Die Kärntner Gesetzeslage erlaubt das alles auch. Noch. Denn nicht Tierschützer, sondern ein Richter will den Verfassungsgerichtshof einschalten!