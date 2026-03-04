Streit um Würstel und Salami vom Braunbären

Flock: Gold, Rückschläge, Neuroathletik, Playboy
Biber steht wie von der „Krone“ berichtet in Kärnten in einigen Lokalen auf der Speisekarte. Das war noch nicht alles: Bei einem landwirtschaftlichen Vermarkter gibt‘s auch Würstl und Salami vom Braunbären. Die Kärntner Gesetzeslage erlaubt das alles auch. Noch. Denn nicht Tierschützer, sondern ein Richter will den Verfassungsgerichtshof einschalten!
Eine unerwartete Wende hat der Rechtsstreit zwischen dem Wiener Tierschutzverein und dem Kärntner Danke Bauer genommen – und könnte noch viel weit reichendere Folgen haben.
