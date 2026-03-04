Berger-Kritik: „Geht in meinen Kopf nicht rein!“

„Das geht in meinen Kopf nicht rein“

Über all diesen Prognosen schwebt die Unsicherheit des neuen Reglements. „Die Formel 1 entwickelt sich immer anders, als man erwartet“, betonte Berger. Die Änderungen will er ein halbes Jahr auf sich wirken lassen, bevor er ein Urteil abgibt. „Ich habe keine positive Einstellung, aber ich möchte ‘open-minded‘ reingehen. Ich bin gespannt, wie es sich im Wettkampf auswirkt, auch in der nicht unwichtigen Show.“ Die Formel 1 boome derzeit. „Die Frage ist, ob sich die Fangemeinschaft auf so eine neue Art von Rennsport einstellt. Es könnte auch ein bisschen eine Enttäuschung werden.“