„Wenn ich die Knochen nicht belaste, bauen sie ab“

Jede Frau bekommt früher oder später Osteoporose. Gehört man einer Risikogruppe an, kann man „Knochenschwund“ schon in jungen Jahren bekommen. „Man ist der Osteoporose aber nicht hilflos ausgeliefert“, ist Frauenärztin Miriam M. Mottl überzeugt – egal, wie alt man ist. Sie nennt Risiken und gibt wertvolle Tipps.