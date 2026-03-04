Vierte NBA-Heimniederlage in Folge für Pöltl-Klub

Im Duell des Fünften mit dem Dritten im NBA-Osten lag Toronto zwar ab dem zweiten Viertel nicht mehr in Führung, blieb jedoch lange in Schlagdistanz. Nach dem 93:95 bei noch 5:50 Minuten Spielzeit gelangen den Raptors jedoch nur mehr zwei Punkte. Sein Team sei im Finish „offensiv aus dem Tritt“ gekommen, sagte Pöltl, der auf „ein intensives Spiel, aus dem wir viel lernen können“ zurückblickte.