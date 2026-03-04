Vorteilswelt
Organsiation läuft

Weiterer Rückholflug bereits am Mittwoch geplant

Außenpolitik
04.03.2026 08:37
Der Charterflug aus Maskat mit rund 180 Personen soll am Mittwochabend am Flughafen ...
Der Charterflug aus Maskat mit rund 180 Personen soll am Mittwochabend am Flughafen Wien-Schwechat landen. Im Bild: Tochter und Enkelkind werden von einer erleichterten (Groß-)Mutter in Frankfurt am Main in den Arm genommen.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreich bemüht sich weiterhin, Staatsbürger aus der Nahost-Krisenregion auszufliegen. Das betonte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Dienstag nach einer Sitzung des Krisenstabes im Außenministerium in Wien. Für Mittwoch ist ein Rückführflug aus der omanischen Hauptstadt Maskat geplant.

0 Kommentare

Der Charterflug soll rund 180 Personen an Bord haben und am Mittwochabend am Flughafen Wien-Schwechat landen, so ein Sprecher des Außenministeriums

18.000 in Krisenregion registriert
Insgesamt sind laut Ministerium derzeit knapp 18.000 österreichische Staatsbürger in der Krisenregion registriert. Rund 2500 davon gelten als Reisende, die sich aktuell vor Ort aufhalten.

Dieses Bild ging gestern durch die Medien: Ein Deutscher zeigt sich bei seiner wohlbehaltenen ...
Dieses Bild ging gestern durch die Medien: Ein Deutscher zeigt sich bei seiner wohlbehaltenen Ankunft in Frankfurt am Main sichtlich erleichtert.(Bild: AP/Michael Probst)

Die meisten Reiseregistrierten befinden sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit rund 1600 Personen. Weitere Österreicher sind unter anderem im Oman (über 300), in Katar (rund 160) und in Israel (etwa 120) gemeldet.

Am vergangenen Sonntag sei bereits ein erster Flug mit „besonders vulnerablen Personen“ durchgeführt worden, berichtete ihrerseits Meinl-Reisinger. Nun sei man bemüht, Ausreisewillige in den nächsten Tagen auf dem Landweg aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar mit Bussen nach Riad in Saudi-Arabien bzw. Maskat zu bringen.

Nächster Flug vielleicht schon Donnerstag
Zuletzt sei die Ausreise für 200 Personen mit Bussen nach Riad organisiert worden, letztlich seien aber nur etwa 40 Personen mitgefahren. Die österreichischen Behörden bemühten sich auch für die nächsten Tage, weitere Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Am Donnerstag könnte es erneut einen Charterflug geben.

Der Sprecher appellierte an Reisende, Angehörige und Medien, sich bei jeglichen Schwierigkeiten umgehend an die örtlichen österreichischen Vertretungen zu wenden. Es könne immer geholfen werden. 

Außenpolitik
04.03.2026 08:37
Organsiation läuft
Weiterer Rückholflug bereits am Mittwoch geplant
Mattle vor Gipfel
Energiekrise: „Österreich muss unabhängig werden!“
Krone Plus Logo
SPÖ-Frauenvorsitzende:
„Frauenförderung auch in den eigenen Reihen“
Krisensitzung im Land
Doskozil zu Hercules-Maschinen: „Peinlichkeit“
Krone Plus Logo
Pyro-Verkauf
Dornauer stimmt als einziger Mandatar gegen Verbot
