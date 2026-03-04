Weiterer Rückholflug bereits am Mittwoch geplant

Nächster Flug vielleicht schon Donnerstag

Zuletzt sei die Ausreise für 200 Personen mit Bussen nach Riad organisiert worden, letztlich seien aber nur etwa 40 Personen mitgefahren. Die österreichischen Behörden bemühten sich auch für die nächsten Tage, weitere Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Am Donnerstag könnte es erneut einen Charterflug geben.

Der Sprecher appellierte an Reisende, Angehörige und Medien, sich bei jeglichen Schwierigkeiten umgehend an die örtlichen österreichischen Vertretungen zu wenden. Es könne immer geholfen werden.