Hollabrunn ist die Stadt der roten Laternen

Ansage an Kritiker und besondere Geste für Leo
Emotionen bei Vonn
Für drei Hollabrunner Teams gab es in der bisherigen Saison wenig Grund zur Freude. Sowohl die Handballer, als auch die Volleyballer und Fußballer sind in ihrer jeweiligen Liga Tabellenletzter.
Für gegnerische Teams bietet sich in den Wintermonaten bei der Fahrt nach Hollabrunn ein trister Anblick, die Stadt liegt gewohntermaßen unter Nebel bedeckt. Dennoch lohnte sich die Anreise in dieser Saison besonders oft, die Gemeinde beherbergt eine sportliche Kuriosität: drei Vereine halten in ihrer Liga die „rote Laterne“ inne. Sprich: Belegen jeweils den letzten Tabellenplatz.
