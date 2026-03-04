Hollabrunn ist die Stadt der roten Laternen

Für gegnerische Teams bietet sich in den Wintermonaten bei der Fahrt nach Hollabrunn ein trister Anblick, die Stadt liegt gewohntermaßen unter Nebel bedeckt. Dennoch lohnte sich die Anreise in dieser Saison besonders oft, die Gemeinde beherbergt eine sportliche Kuriosität: drei Vereine halten in ihrer Liga die „rote Laterne“ inne. Sprich: Belegen jeweils den letzten Tabellenplatz.