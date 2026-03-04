Reifenschlitzer stach aus Rache zu – beim Falschen

Wie die Polizei berichtet, spielte sich die Begebenheit bereits in der Nacht von 10. auf 11. Jänner ab: Ein 30-jähriger Deutscher war in einer Gruppe Fußgänger in Hirschegg unterwegs und demolierte dabei den Außenspiegel eines Pkw. Das ließ sich der 42-jährige Besitzer des Autos nicht gefallen, griff zu einem Gummihammer und bedrohte damit die Fußgänger.