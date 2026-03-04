Reifenschlitzer stach aus Rache zu – beim Falschen

Skurriler Fall für die Vorarlberger Polizei im Kleinwalsertal: Weil ein Fußgänger den Außenspiegel seines Autos demoliert hatte, stach ein 42-Jähriger in Hirschegg die Reifen zweier Autos auf – aus Rache.
Wie die Polizei berichtet, spielte sich die Begebenheit bereits in der Nacht von 10. auf 11. Jänner ab: Ein 30-jähriger Deutscher war in einer Gruppe Fußgänger in Hirschegg unterwegs und demolierte dabei den Außenspiegel eines Pkw. Das ließ sich der 42-jährige Besitzer des Autos nicht gefallen, griff zu einem Gummihammer und bedrohte damit die Fußgänger.
Der Ärger des 42-Jährigen ließ nicht nach und so beschädigte er an zwei Autos insgesamt vier Reifen mit einem spitzen Gegenstand. Die beiden Pkw hatte er der Fußgängergruppe zugeordnet, was allerdings gar nicht zutraf.
Anzeigen
Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei forschte die Polizei den 42-Jährigen, der im Kleinwalsertal wohnt, aus. Er zeigte sich geständig. Sowohl er als auch der 30-jährige Deutsche werden angezeigt.
