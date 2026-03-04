Ansage an Kritiker: „Wirst dich dran erinnern …“

Lindsey Vonn erlebt nach ihrem fatalen Sturz in der Olympia-Abfahrt und nach dem Tod ihres geliebten Hundes Leo eine emotional belastende Zeit. Nun hat sich die US-Amerikanerin auf Instagram mit zwei Storys zu Wort gemeldet. Einerseits würdigt sie noch einmal ihre verstorbenen tierischen Begleiter – andererseits hat sie auch eine Botschaft für all jene parat, die Kritik an ihrer sportlichen Entscheidung üben.
„Mein großer Junge ist endlich zuhause“, schreibt Vonn zu einer Instagram-Story, die das Foto einer Holzkiste mit der Aufschrift „Leo“ auf einem Tisch zeigt. Dahinter steht ein kleiner, liebevoller Aufsteller, auf dem eine Pfote zu sehen ist. Vonn hat offenbar die Asche ihres langjährigen, treuen tierischen Begleiters erhalten.
Ihre Story, ergänzt durch ein gebrochenes Herz, ist einerseits eine liebevolle Abschiedsgeste und lässt andererseits auch durchblicken, wie schwierig und emotional die aktuelle Phase ist, die Vonn durchleben muss.
Ansage an alle Kritiker
Denn neben dem Tod von Leo hat die Ski-Queen weiterhin mit den heftigen Folgen ihres Sturzes in der Olympia-Abfahrt von Cortina zu kämpfen. Besonders belastend empfindet die 41-Jährige dabei auch die Kritik an ihrer Comeback-Entscheidung und jene, trotz Kreuzbandriss bei den Winterspielen an den Start gegangen zu sein.
Ihre zweite Story ist nun eine Ansage an all jene Kritiker. Denn die US-Amerikanerin teilt eine Botschaft, in der es um den Mut geht, Risiken einzugehen. „Nicht jedes Risiko wird sich auszahlen, aber jedes Risiko wird dich etwas lehren. Und wenn du eines Tages zurückblickst, wirst du dich nicht daran erinnern, was dir misslungen ist. Du wirst dich daran erinnern, ob du den Mut hattest, zu handeln. Denn das Einzige, was riskanter ist, als etwas zu versuchen, ist, es niemals zu versuchen“, ist da etwa zu lesen.
