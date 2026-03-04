Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vonn emotional

Ansage an Kritiker: „Wirst dich dran erinnern …“

Ski Alpin
04.03.2026 07:26
Lindsey Vonn durchlebt derzeit eine schwierige Phase.
Lindsey Vonn durchlebt derzeit eine schwierige Phase.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lindsey Vonn erlebt nach ihrem fatalen Sturz in der Olympia-Abfahrt und nach dem Tod ihres geliebten Hundes Leo eine emotional belastende Zeit. Nun hat sich die US-Amerikanerin auf Instagram mit zwei Storys zu Wort gemeldet. Einerseits würdigt sie noch einmal ihre verstorbenen tierischen Begleiter – andererseits hat sie auch eine Botschaft für all jene parat, die Kritik an ihrer sportlichen Entscheidung üben. 

0 Kommentare

„Mein großer Junge ist endlich zuhause“, schreibt Vonn zu einer Instagram-Story, die das Foto einer Holzkiste mit der Aufschrift „Leo“ auf einem Tisch zeigt. Dahinter steht ein kleiner, liebevoller Aufsteller, auf dem eine Pfote zu sehen ist. Vonn hat offenbar die Asche ihres langjährigen, treuen tierischen Begleiters erhalten. 

„Mein großer Junge ist endlich zuhause“
„Mein großer Junge ist endlich zuhause“(Bild: Screenshot/Instagram_lindseyvonn)

Ihre Story, ergänzt durch ein gebrochenes Herz, ist einerseits eine liebevolle Abschiedsgeste und lässt andererseits auch durchblicken, wie schwierig und emotional die aktuelle Phase ist, die Vonn durchleben muss. 

Ansage an alle Kritiker
Denn neben dem Tod von Leo hat die Ski-Queen weiterhin mit den heftigen Folgen ihres Sturzes in der Olympia-Abfahrt von Cortina zu kämpfen. Besonders belastend empfindet die 41-Jährige dabei auch die Kritik an ihrer Comeback-Entscheidung und jene, trotz Kreuzbandriss bei den Winterspielen an den Start gegangen zu sein.

(Bild: Screenshot/Instagram_lindseyvonn)

Ihre zweite Story ist nun eine Ansage an all jene Kritiker. Denn die US-Amerikanerin teilt eine Botschaft, in der es um den Mut geht, Risiken einzugehen. „Nicht jedes Risiko wird sich auszahlen, aber jedes Risiko wird dich etwas lehren. Und wenn du eines Tages zurückblickst, wirst du dich nicht daran erinnern, was dir misslungen ist. Du wirst dich daran erinnern, ob du den Mut hattest, zu handeln. Denn das Einzige, was riskanter ist, als etwas zu versuchen, ist, es niemals zu versuchen“, ist da etwa zu lesen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
04.03.2026 07:26
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
442.237 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
409.452 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
325.101 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4101 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3461 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Kolumnen
Es keimt schon ein zarter Kanzler-Bonus …
954 mal kommentiert
Stocker scheint sich am Ballhausplatz mehr und mehr einzuleben.
Mehr Ski Alpin
Vonn emotional
Ansage an Kritiker: „Wirst dich dran erinnern …“
18 Medaillen seit 2020
Gewaltige Erfolgsserie soll in Narvik weitergehen
„Boykott verständlich“
Zum Ende der Ski-Karriere erstmals mit dem Auto da
Sportdirektor Stecher
ÖSV-Krise? „Dann haben wir wieder ein Problem“
Abflug ohne Folgen
„Aus Gummi gemacht“: Ski-Beauty scherzt nach Sturz

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf