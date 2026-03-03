Vorteilswelt
Feuerwehr half

Katze saß unter Steg fest – per SUP-Board gerettet

Burgenland
03.03.2026 19:20
Die Katze war nervös, aber am Ende glücklich über ihre Rettung.
Die Katze war nervös, aber am Ende glücklich über ihre Rettung.(Bild: FF Neusiedl am See)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Eine nicht alltägliche Tierrettung gab es am Dienstag in Neusiedl am See. Eine Samtpfote hatte sich unter einen Steg verirrt und saß dort traurig miauend fest.

0 Kommentare

Die Feuerwehr war gerade mit einer Fahrzeugbergung beschäftigt gewesen, als sie zu dem Einsatz gerufen wurde. Vor Ort angekommen zeigte sich, dass sich eine dreifarbige „Glückskatze“  so unglücklich unter einem Steg verirrt hatte, dass sie nicht mehr alleine von dort wegkommen konnte – zumindest nicht, ohne nass zu werden.

Das Tier saß unter einem Steg fest.
Das Tier saß unter einem Steg fest.(Bild: FF Neusiedl am See)

Wasserscheuer Vierbeiner
Um zu dem Vierbeiner gelangen zu können, schnappte sich Feuerwehrmann Adrian ein Stand Up Paddle-Board und ließ sich damit unter den Steg gleiten. Nach kurzem Zögern ließ sich die Fellnase schließlich „überreden“, auf das Board zu steigen. Der offensichtlich wasserscheue Stubentiger war am Ende sichtlich froh, wieder an Land zu sein, ohne nass geworden zu sein.

Burgenland
