Katze saß unter Steg fest – per SUP-Board gerettet

Eine nicht alltägliche Tierrettung gab es am Dienstag in Neusiedl am See. Eine Samtpfote hatte sich unter einen Steg verirrt und saß dort traurig miauend fest.
Die Feuerwehr war gerade mit einer Fahrzeugbergung beschäftigt gewesen, als sie zu dem Einsatz gerufen wurde. Vor Ort angekommen zeigte sich, dass sich eine dreifarbige „Glückskatze“ so unglücklich unter einem Steg verirrt hatte, dass sie nicht mehr alleine von dort wegkommen konnte – zumindest nicht, ohne nass zu werden.
Wasserscheuer Vierbeiner
Um zu dem Vierbeiner gelangen zu können, schnappte sich Feuerwehrmann Adrian ein Stand Up Paddle-Board und ließ sich damit unter den Steg gleiten. Nach kurzem Zögern ließ sich die Fellnase schließlich „überreden“, auf das Board zu steigen. Der offensichtlich wasserscheue Stubentiger war am Ende sichtlich froh, wieder an Land zu sein, ohne nass geworden zu sein.
