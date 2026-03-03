Katze saß unter Steg fest – per SUP-Board gerettet

Wasserscheuer Vierbeiner

Um zu dem Vierbeiner gelangen zu können, schnappte sich Feuerwehrmann Adrian ein Stand Up Paddle-Board und ließ sich damit unter den Steg gleiten. Nach kurzem Zögern ließ sich die Fellnase schließlich „überreden“, auf das Board zu steigen. Der offensichtlich wasserscheue Stubentiger war am Ende sichtlich froh, wieder an Land zu sein, ohne nass geworden zu sein.