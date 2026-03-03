Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachbarschaftshilfe

Großes Herz für verletzten Mäusebussard „Willi“

Kärnten
03.03.2026 13:59
Die Rettung von Mäusebussard „Willi“ war ein „Nachbarschaftsprojekt“.
Die Rettung von Mäusebussard „Willi“ war ein „Nachbarschaftsprojekt“.(Bild: Christian P)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Dem Spaziergänger Christian P. und dessen Hund „Eddy“ hat ein verletzter Mäusebussard wohl sein Leben zu verdanken. Schlussendlich half die ganze Nachbarschaft bei der Rettungsaktion mit. 

0 Kommentare

„Mein Hund bemerkte den Vogel bei einer Gassirunde“, erzählt der Köttmannsdorfer, der nicht lange zögerte und den Vogel zu retten versuchte. „Doch der Greifvogel hat sich hüpfend von uns entfernt und versteckt, dass ich ihn am selben Tag nicht wieder finden konnte“, so Christian, der die Zuständigen für Greifvögel kontaktiert hatte.

(Bild: Christian P)
(Bild: Christian P)

Bei einem weiteren Spaziergang am Wochenende ist es dann aber gelungen, dem verletzten Vogel zu helfen. „Er hatte einen gebrochenen Flügel. Falkner Fritz Sleik hat die Rettung von dem einjährigen Greifvogel, den wir dann ,Willi’ nannten, durchgeführt. Die Aufzucht sowie die Pflege wird ehrenamtlich von der Adlerarena übernommen“, freut sich Christian über die gelungene Rettungsaktion mit Hund „Eddy“, seiner Frau und der Hilfe seiner Nachbarn.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
03.03.2026 13:59
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
437.081 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.559 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.604 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4117 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Hilfe für US-Pilotin ++ Rückholflug für Österreich
2106 mal kommentiert
Gestrandete Emirates-Maschine in Los Angeles. Kleines Bild: die gerettete US-Pilotin
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
1739 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Nachbarschaftshilfe
Großes Herz für verletzten Mäusebussard „Willi“
3. Liga Mitte:
Kalsdorf chancenlos – Voitsberg Maß der Dinge
Krone Plus Logo
Sein Ex-Klub rollt an
Neuzugang trainierte schon im Herbst beim VSV
Noch heuer schließt er
Neue Abgabe zwingt Campingplatz in die Knie
Welttag des Hörens
Warum gutes Hören Lebensqualität bedeutet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf