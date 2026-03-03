Großes Herz für verletzten Mäusebussard „Willi“

Dem Spaziergänger Christian P. und dessen Hund „Eddy“ hat ein verletzter Mäusebussard wohl sein Leben zu verdanken. Schlussendlich half die ganze Nachbarschaft bei der Rettungsaktion mit.
„Mein Hund bemerkte den Vogel bei einer Gassirunde“, erzählt der Köttmannsdorfer, der nicht lange zögerte und den Vogel zu retten versuchte. „Doch der Greifvogel hat sich hüpfend von uns entfernt und versteckt, dass ich ihn am selben Tag nicht wieder finden konnte“, so Christian, der die Zuständigen für Greifvögel kontaktiert hatte.
Bei einem weiteren Spaziergang am Wochenende ist es dann aber gelungen, dem verletzten Vogel zu helfen. „Er hatte einen gebrochenen Flügel. Falkner Fritz Sleik hat die Rettung von dem einjährigen Greifvogel, den wir dann ,Willi’ nannten, durchgeführt. Die Aufzucht sowie die Pflege wird ehrenamtlich von der Adlerarena übernommen“, freut sich Christian über die gelungene Rettungsaktion mit Hund „Eddy“, seiner Frau und der Hilfe seiner Nachbarn.
