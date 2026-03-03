Großes Herz für verletzten Mäusebussard „Willi“

Bei einem weiteren Spaziergang am Wochenende ist es dann aber gelungen, dem verletzten Vogel zu helfen. „Er hatte einen gebrochenen Flügel. Falkner Fritz Sleik hat die Rettung von dem einjährigen Greifvogel, den wir dann ,Willi’ nannten, durchgeführt. Die Aufzucht sowie die Pflege wird ehrenamtlich von der Adlerarena übernommen“, freut sich Christian über die gelungene Rettungsaktion mit Hund „Eddy“, seiner Frau und der Hilfe seiner Nachbarn.