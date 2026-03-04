Eva Habermann zieht sich mit 50 für „Playboy“ aus

Die Schauspielerin und Filmemacherin Eva Habermann hofft mit ihrem Nackt-Auftritt im „Playboy“ neben begeisterten Fan-Reaktionen auch darauf, Ideologen und Spießer zu provozieren. „Wenn du mit 50 so ein Shooting machst, dann hast du viele Leute, die das super finden, und natürlich auch die, die sagen: ,Wie kann sie nur?!‘ Aber eigentlich macht mir das fast Spaß, andere ein wenig zu schockieren oder zumindest zu überraschen.“