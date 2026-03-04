Eva Habermann zieht sich mit 50 für „Playboy“ aus

Die Schauspielerin und Filmemacherin Eva Habermann hofft mit ihrem Nackt-Auftritt im „Playboy“ neben begeisterten Fan-Reaktionen auch darauf, Ideologen und Spießer zu provozieren. „Wenn du mit 50 so ein Shooting machst, dann hast du viele Leute, die das super finden, und natürlich auch die, die sagen: ,Wie kann sie nur?!‘ Aber eigentlich macht mir das fast Spaß, andere ein wenig zu schockieren oder zumindest zu überraschen.“
Anfragen des „Playboy“ habe sie „30 Jahre lang abgelehnt und irgendwann beschlossen: Ja, ich mache das zum 50.! Tatsächlich war das Shooting dann wenige Tage nach meinem Geburtstag“, sagte die Schauspielerin, die ab Ende März im Film „Horst Schlämmer sucht das Glück“ wieder auf der Kino-Leinwand zu sehen sein wird, im Interview in der April-Ausgabe.
„Man kann alles gleichzeitig sein“
Bei den schockierten Kritikern ihres Nackt-Auftritts im „Playboy“ denke sie „zum Beispiel an Menschen, die sagen: ,Sie hat doch gerade ein Buch geschrieben, wie kann sie danach ein ,Playboy‘-Shooting machen?‘ Weil sie einem absprechen, intelligent zu sein, wenn man sich auszieht“, so Eva Habermann.
„Aber ich finde: Man kann alles gleichzeitig sein, was man möchte“, fuhr die Schauspielerin fort. „Ich bin ja auch alles Mögliche andere – Filmemacherin, Produzentin, Autorin, Sängerin, Coach und natürlich immer noch Schauspielerin. Ich bin heute viel mehr, als ich jemals war.“
„Unglaublich stolz“
Im September 2025 erschien ihr (zusammen mit Ida von Wegen geschriebenes) „Playboy“-Kamera nicht gespürt, gestand die aus Hamburg stammende Künstlerin im Interview mit dem Männermagazin. „Klar, es gehört Mut dazu, vor anderen wörtlich die Hosen runterzulassen, aber das kann ich jetzt mit 50 sehr viel besser, als ich es mit 20 konnte.“
Außerdem gab sie zu: „Ich bin unglaublich stolz auf diese Fotos, denn sie sind genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe: Ich wollte zu sehen sein, wie ich mich gerade fühle – frei, stark wie eine Löwin und so aufgeräumt wie noch nie zuvor in meinem Leben.“
Denn: „In den letzten Jahrzehnten habe ich extrem viel Schönes erlebt, war aber auch in wirklich schweren Situationen. Wenn du dich durch so etwas hindurchgekämpft hast, gehst du gestärkt daraus hervor und hast eine ganz andere Gelassenheit.“
