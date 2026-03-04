Derbykönig aus Ried ist auch zum Fremdschämen!

Vorderrad weg: Alkolenker fuhr trotzdem weiter
Nächtlicher Einsatz
Vorm brisanten Cup-Halbfinal-Duell Ried – LASK liegen die Sympathien klar auf Seiten der Linzer. Und daran sind die Innviertler mit einigen Verfehlungen selbst Schuld! Wobei sich nun die Frage stellt, welches Team seine Emotionen besser im Griff hat.
Fußballerisch und wirtschaftlich nicht zuletzt wegen des Führungsstils von Präsident Thomas Gahleitner im Hoch – so präsentiert sich im Aufstiegsjahr die SV Ried vorm heutigen Cup-Halbfinal-Kracher gegen den LASK. Sportlich lässt sich das auch daran ablesen, weil der kleine Provinzklub in der ewigen Head-to-Head-Bilanz (25:22-Siege) wie auch in jener des ÖFB-Cups (3:1-Siege) vor dem Großklub aus der Stahlstadt liegt.
