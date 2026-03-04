Vorteilswelt
Etliche Verfehlungen

Derbykönig aus Ried ist auch zum Fremdschämen!

Oberösterreich
04.03.2026 06:30
Nach dem letzten 1:1 gerieten die Gegner aneinander.
Nach dem letzten 1:1 gerieten die Gegner aneinander.(Bild: GEPA)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Vorm brisanten Cup-Halbfinal-Duell Ried – LASK liegen die Sympathien klar auf Seiten der Linzer. Und daran sind die Innviertler mit einigen Verfehlungen selbst Schuld! Wobei sich nun die Frage stellt, welches Team seine Emotionen besser im Griff hat.

0 Kommentare

Fußballerisch und wirtschaftlich nicht zuletzt wegen des Führungsstils von Präsident Thomas Gahleitner im Hoch – so präsentiert sich im Aufstiegsjahr die SV Ried vorm heutigen Cup-Halbfinal-Kracher gegen den LASK. Sportlich lässt sich das auch daran ablesen, weil der kleine Provinzklub in der ewigen Head-to-Head-Bilanz (25:22-Siege) wie auch in jener des ÖFB-Cups (3:1-Siege) vor dem Großklub aus der Stahlstadt liegt.

Oberösterreich
04.03.2026 06:30
Jetzt kommentieren

