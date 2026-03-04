Derbykönig aus Ried ist auch zum Fremdschämen!

Fußballerisch und wirtschaftlich nicht zuletzt wegen des Führungsstils von Präsident Thomas Gahleitner im Hoch – so präsentiert sich im Aufstiegsjahr die SV Ried vorm heutigen Cup-Halbfinal-Kracher gegen den LASK. Sportlich lässt sich das auch daran ablesen, weil der kleine Provinzklub in der ewigen Head-to-Head-Bilanz (25:22-Siege) wie auch in jener des ÖFB-Cups (3:1-Siege) vor dem Großklub aus der Stahlstadt liegt.