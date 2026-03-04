US-Image in Österreich wegen Trump im Keller

Verhältnis zu USA auch schon unter Biden abgekühlt

Das Verhältnis der Österreicher hatte sich schon in den vergangenen Jahren deutlich abgekühlt. So wurden die USA bereits unter Trumps Vorgänger Joe Biden nur von rund einem Fünftel der Befragten positiv gesehen. In der aktuellen Umfrage sind es weniger als ein Zehntel. Hingegen haben 55 Prozent ein eher negatives Bild von den USA, während 35,4 Prozent „teils, teils“ angaben.