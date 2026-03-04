Energiekrise: „Österreich muss unabhängig werden!“

„Unabhängigkeit Österreichs muss vorangetrieben werden“

Es benötige deshalb „massive und kompromisslose Investitionen“ in unsere eigenen Ressourcen: vor allem in Wasserkraft, Fotovoltaik, Windkraft und Biomasse. Die Novelle des UVP-Gesetzes müsse eine massive Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, insbesondere bei der Wasserkraft, bringen. „Es kann nicht sein, dass mit dem Bau von strategisch wichtigen Wasserkraftwerken erst zehn Jahre nach Einreichung begonnen werden kann, weil Auflagen und Einsprüche zu jahrelangen Verzögerungen führen. In diesem Zusammenhang sind wir alle – Politik, Gesellschaft, Energieversorger, aber auch Umwelt-NGOs – gefordert, die Unabhängigkeit Österreichs in der Energiefrage voranzutreiben“, betont LH Mattle.