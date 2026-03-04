Vorteilswelt
Mattle vor Gipfel

Energiekrise: „Österreich muss unabhängig werden!“

Tirol
04.03.2026 08:31
LH Anton Mattle nimmt am Mittwoch an der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates teil.
LH Anton Mattle nimmt am Mittwoch an der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates teil.(Bild: AFP/IBRAHIM AMRO, Christof Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

In Anbetracht der aktuellen weltpolitischen Situation findet am Mittwoch um 12 Uhr eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Wien statt. Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) wird als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz daran teilnehmen. Er warnt im Vorfeld vor einer neuerlichen Energiekrise.  

„Die Konflikte im Nahen Osten führen zur Verunsicherung in der Welt und großem Leid in der dortigen Zivilbevölkerung. Als neutraler Staat beobachten wir die Situation mit großer Sorge. Die oberste Priorität hat für uns die Sicherheit Österreichs und seiner Bürgerinnen und Bürger. Deshalb ist das Außenministerium gefordert, die Rückholung der Österreicherinnen und Österreicher im Nahen Osten voranzutreiben und zu unterstützen“, erklärt Mattle gegenüber der „Krone“. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) habe bereits betont, dass niemand zurückgelassen werde.

Mattle warnt als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz vor einer neuerlichen Energiekrise. „Die Energieversorgung Österreichs ist gesichert, das hat die Bundesregierung bereits festgehalten. Die Konflikte im Nahen Osten wirken sich aber negativ auf die weltweiten Energiemärkte aus, führen zu kurzfristigen Ölpreissteigerungen und können bei längerem Kriegsgeschehen zu einer neuerlichen internationalen Energiekrise führen“, zeigt Mattle auf.

Zitat Icon

Wer noch immer an fossilen Energieträgern festhält, hat nicht verstanden, wie abhängig wir in der Energiefrage nach wie vor sind.

LH Anton Mattle, Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz

Bild: Johanna Birbaumer

„Öl und Gas sind die wahren Preistreiber“
Er appelliert deshalb für ein Ende der fossilen Abhängigkeiten durch den kompromisslosen Ausbau der eigenen erneuerbaren Energieträger: „Wer nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, der Intervention der USA in Venezuela und dem nunmehrigen Konflikt im Nahen Osten noch immer an fossilen Energieträgern festhält, hat nicht verstanden, wie abhängig wir in der Energiefrage nach wie vor sind. Öl und Gas sind die wahren Preistreiber.“

„Unabhängigkeit Österreichs muss vorangetrieben werden“
Es benötige deshalb „massive und kompromisslose Investitionen“ in unsere eigenen Ressourcen: vor allem in Wasserkraft, Fotovoltaik, Windkraft und Biomasse. Die Novelle des UVP-Gesetzes müsse eine massive Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, insbesondere bei der Wasserkraft, bringen. „Es kann nicht sein, dass mit dem Bau von strategisch wichtigen Wasserkraftwerken erst zehn Jahre nach Einreichung begonnen werden kann, weil Auflagen und Einsprüche zu jahrelangen Verzögerungen führen. In diesem Zusammenhang sind wir alle – Politik, Gesellschaft, Energieversorger, aber auch Umwelt-NGOs – gefordert, die Unabhängigkeit Österreichs in der Energiefrage voranzutreiben“, betont LH Mattle.

Davon ist LH Mattle überzeugt
Wer den Ausbau von Wasserkraft und Co. verhindere, spiele nur Öl-Scheichs und Gas-Oligarchen in die Hände. „Mit der Energieautonomie lösen wir uns von internationalen Energie-Abhängigkeiten, sichern den Standort und Arbeitsplätze, leisten einen echten Beitrag zum Klimaschutz und haben ein wirksames Mittel gegen die importierte Inflation“, ist der LH-Vorsitzende überzeugt.

Tirol
04.03.2026 08:31
