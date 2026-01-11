Poison and junk
What it’s like to shop at Shein’s junk store
Ultra-fast fashion giant Shein keeps popping up its pop-up stores in shopping streets. In Rome, "Krone" reporter Michael Pichler experienced a strange shopping sensation. Plus: More Shein than being! This is how the controversial Chinese low-cost model works, which is meeting with increasing resistance and has a prominent former EU commissioner as an avid supporter.
Annoying, loud music blasts at me, accompanied by a pungent mixture of sweet musk and something reminiscent of the paint department at Bauhaus. I am in the middle of Via del Corso in the heart of Rome. This is where luxury fashion chains and designer stores line the streets. This is where money is hardly an issue for most customers, especially in side streets like Via Condotti.
Many young people are bustling about in the store, with particularly cheap offers on rummage tables. A quick glance is enough for the group of stylish teenagers, then the item goes into the shopping bag: "It's so cheap..."
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.