Mit riskantem Plan zum Heim-Weltcup

Überraschen kann sie im Snowboard-Weltcup zwar gar nichts mehr, aber wenn Claudia Riegler über ihre Heimrennen in Bad Gastein, die Dienstag und Mittwoch steigen, spricht, leuchten bei der 52-jährigen Grande Dame immer noch die Augen. „Es ist einfach etwas Besonderes für mich. Ich liebe die Atmosphäre dort und weiß, dass viele Freunde und Bekannte zuschauen kommen“, so die Flachauerin.