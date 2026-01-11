Mit riskantem Plan zum Heim-Weltcup

Tourengeher beim Gennerhorn von Lawine erfasst
Bergrettung in Nähe
Snowboarderin Claudia Riegler blickt ihrem Heimrennen in Bad Gastein mit viel Vorfreude entgegen. Beim Weltcup in Pongau verfolgt die 52-Jährige aber gezwungenermaßen einen riskanten Plan.
Überraschen kann sie im Snowboard-Weltcup zwar gar nichts mehr, aber wenn Claudia Riegler über ihre Heimrennen in Bad Gastein, die Dienstag und Mittwoch steigen, spricht, leuchten bei der 52-jährigen Grande Dame immer noch die Augen. „Es ist einfach etwas Besonderes für mich. Ich liebe die Atmosphäre dort und weiß, dass viele Freunde und Bekannte zuschauen kommen“, so die Flachauerin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.