Warum ein idealer Start in den Tag so wichtig ist
Kraft aus Routine
Mit der „Krone“-Gesund-Initiative führen schon kleine Routinen zu einem besseren und entspannten Lebensstil. Dabei spielt der Morgen eine zentrale Rolle: Wie dieser verläuft, gibt den Takt für den restlichen Tag vor.
Der Wecker klingelt. Noch bevor die Füße den Boden berühren, läuft der Kopf bereits auf Hochtouren. Nachrichten, Termine, To-do-Listen. Für viele beginnt der Tag gehetzt. Dabei wird eine entscheidende Weiche in den ersten Minuten nach dem Aufwachen gestellt. „Wer den Wecker immer wieder hinausschiebt, bleibt gedanklich im Halbschlaf. Hilfreicher ist es, direkt aufzustehen und dem Übergang in den Tag Raum zu geben“, sagt die „Krone“-Expertin und Psychologin Dr. Karin Flenreiss-Frankl.
