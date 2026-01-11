Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Kraft aus Routine

Warum ein idealer Start in den Tag so wichtig ist

Mentale Stärke & Emotionale Balance
11.01.2026 06:00
Der richtige Start macht den Unterschied: Einfache Morgen-Tipps helfen, den Tag entspannter ...
Der richtige Start macht den Unterschied: Einfache Morgen-Tipps helfen, den Tag entspannter anzugehen.(Bild: stock.adobe.com)

Mit der „Krone“-Gesund-Initiative führen schon kleine Routinen zu einem besseren und entspannten Lebensstil. Dabei spielt der Morgen eine zentrale Rolle: Wie dieser verläuft, gibt den Takt für den restlichen Tag vor.

0 Kommentare

Der Wecker klingelt. Noch bevor die Füße den Boden berühren, läuft der Kopf bereits auf Hochtouren. Nachrichten, Termine, To-do-Listen. Für viele beginnt der Tag gehetzt. Dabei wird eine entscheidende Weiche in den ersten Minuten nach dem Aufwachen gestellt. „Wer den Wecker immer wieder hinausschiebt, bleibt gedanklich im Halbschlaf. Hilfreicher ist es, direkt aufzustehen und dem Übergang in den Tag Raum zu geben“, sagt die „Krone“-Expertin und Psychologin Dr. Karin Flenreiss-Frankl.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sonja Jakubowics
Sonja Jakubowics
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hallo, Wohlfühlgewicht
Schluss mit Verzicht, Stress und Kalorienkrampf
Experte klärt auf
Blut spenden: Wie es geht und warum es wichtig ist
Jaukerl für Gesundheit
Diese Schutzimpfungen sind für Erwachsene wichtig
Oh, du Stressige ...
Weihnachten: Zwischen Besinnlichkeit und Burnout
MdDS
Schwindel nach Bewegung: Das steckt oft dahinter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
144.453 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
119.281 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
114.309 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Mehr Mentale Stärke & Emotionale Balance
Krone Plus Logo
Kraft aus Routine
Warum ein idealer Start in den Tag so wichtig ist
Krone Plus Logo
Mehr Leichtigkeit
10 kleine Anti-Stress-Helfer für maximale Wirkung
Krone Plus Logo
Mit Selbsttest
Kratzen Sie am Burnout oder leben Sie schon?
Stille Erschöpfung
Am Limit – Leben unter psychischer Dauerbelastung
Trunkene Feiertage
Keine Lösung: Alkohol wird Sie nur kurz entspannen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf