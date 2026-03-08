Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Atempause für Babler wohl das höchste der Gefühle

Kolumnen
08.03.2026 11:30
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
0 Kommentare

Das muss man anerkennen: Parteitage – die sind Andreas Bablers Heimspiel.

Wenn er das Rednerpult entert, dann ist er ganz in seinem Metier. Von der ersten Sekunde an steht er in hellen Flammen. Er brennt und vermag, diese Hitze auf das Publikum zu übertragen. Laut und atemlos nimmt er sich und die Delegierten mit auf eine Reise durch so gut wie alle Themenbereiche, die sozialdemokratische Funktionärinnen und Funktionäre bewegen, zumindest bewegen könnten oder sollten.

Alle, alle versucht er dabei zu bedienen. Das gewiss meistverwendete Wort in seiner einstündigen Rede: „euch“. Zigmal sprach er „euch“, also die Delegierten, an. Das zieht, zog schon beim Kampfparteitag 2023 in Linz, wo er mit einer glühenden Rede Parteichef-Favorit Hans Peter Doskozil besiegte.

Lesen Sie auch:
Mit verbalen „Zuckerln“ ins Herz der Funktionäre? Bei zwei Parteitagen schon das Erfolgsrezept ...
„Krone“-Analyse
Der talentierte Herr Babler und seine Funktionäre
07.03.2026
SPÖ-Parteitag
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
07.03.2026
„Krone“-Kommentar
Was bleibt der SPÖ noch, außer Andreas Babler?
05.03.2026

Auch am Samstag entfachte Babler ein Feuerchen. Die 81,5 Prozent, die er von den Funktionären erntete, sind passabel, respektabel. Er wird damit leben können. Wie lange, das ist freilich eine andere Frage.

Für die nahe Zukunft werden die parteiinternen Kritiker nun zwar leiser werden. Aber es würde an ein Wunder grenzen, wenn in diesem zerstrittenen Haufen namens SPÖ nun echte Ruhe und Frieden einkehren würden. Eine Atempause wäre für den atemlosen Babler wohl das höchste der Gefühle.

Kolumnen
08.03.2026 11:30
