Kampf um die Top 6 – wem geht am Ende die Luft aus

Es ist alles angerichtet für einen der spannendsten Bundesliga-Spieltage dieser Saison! Gleich fünf Teams rittern am Sonntag um die letzten zwei Plätze in der Meistergruppe. Für Hartberg stehen die Chancen bereits sehr gut – doch der Rest kämpft ums sportliche Überleben. Wir haben mit „Krone“-Redakteur Rainer Bortenschlager über dieses packende Saisonfinale gesprochen.