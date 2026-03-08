Ungarische Tennisspielerin mit Waffen-Foto bedroht

Die ungarische Tennisspielerin Panna Udvardy ist von einem Unbekannten auf perfide Art und Weise erpresst worden. „Die Person drohte mir, meiner Familie etwas anzutun, falls ich mein heutiges Spiel nicht verlieren würde“, schrieb die 27-Jährige bei Instagram.
Die Person habe demnach behauptet, zu wissen, „wo meine Familie wohnt, welche Autos sie fährt und dass sie ihre Telefonnummern hätte. Sie schickte sogar Fotos meiner Familienmitglieder und ein Bild einer Pistole“.
„Wirklich beängstigend“
Udvardy erhielt die Nachrichten auf ihrem Privat-Handy vor ihrem Viertelfinalspiel beim WTA-Challenger-Turnier im türkischen Antalya gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina, das sie am Ende 6:7,5:7 verlor. „Es war wirklich beängstigend, so etwas zu erhalten“, schrieb Udvardy. Nach den Drohungen erhielt die 95. der Weltrangliste Polizeischutz. „Das Konsulat reagierte sehr schnell und schickte drei Polizeibeamte zu meinem Spiel, wofür ich sehr dankbar bin. Die Polizei fuhr auch zu meinen Eltern und meiner Großmutter nach Hause.“ Nach dem Spiel erstattete Udvardy Anzeige.
Kein Einzelfall
Offenbar handelt es sich nicht um einen Einzelfall. „Mir wurde mitgeteilt, dass ähnliche Drohungen in letzter Zeit auch anderen Spielerinnen widerfahren seien und dass man vermute, dass persönliche Daten aus der WTA-Datenbank abgegriffen wurden“, schrieb Udvardy. Das werde aktuell untersucht. Sie forderte die WTA auf, die Vorfälle gründlich zu untersuchen und die Spielerinnen zu schützen. „Keine Spielerin sollte so etwas erleben müssen“, betonte sie.
