Ida und Rudolf: Die Liebe der Hundertjährigen

Eine junge Frau und ein junger Mann begegnen einander in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Obwohl sie andere Partner heiraten und Familien gründen, verlieren sie sich nie ganz aus den Augen. Sie leben ihr langes, arbeitsreiches Leben, ziehen Kinder groß und pflegen schließlich ihre jeweiligen Lebenspartner bis zum Tod. Aber heute sind sie ein Paar, die Ida Walch und der Rudolf Adlassnigg.