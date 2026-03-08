Wo Hoffnung und Sorge so eng beieinander liegen

Mit einer Mischung aus Angst und vager Hoffnung erlebt die iranische Diaspora den Krieg in der alten Heimat. Aktuell haben laut Statistik Austria circa 19.000 iranische Staatsbürger ihren Wohnsitz in Österreich, der Großteil davon in Wien. Insgesamt leben hierzulande rund 32.000 Personen, die im Iran geboren wurden. Viele sind froh über die militärische Schwächung des brutalen Mullah-Regimes, andererseits löst der Krieg auch tiefe Betroffenheit aus.