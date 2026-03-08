Wo Hoffnung und Sorge so eng beieinander liegen

Der Kriegsausbruch in Nahost bewegt die Exil-Iraner in Österreich. Viele sorgen sich um ihre Familie und Freunde in der alten Heimat, während sie gleichzeitig die brennende Frage umtreibt: Was bringt die Zukunft? Krone+ hat sich unter ihnen umgehört, vom Nuklearmediziner bis zum Friseur.
Mit einer Mischung aus Angst und vager Hoffnung erlebt die iranische Diaspora den Krieg in der alten Heimat. Aktuell haben laut Statistik Austria circa 19.000 iranische Staatsbürger ihren Wohnsitz in Österreich, der Großteil davon in Wien. Insgesamt leben hierzulande rund 32.000 Personen, die im Iran geboren wurden. Viele sind froh über die militärische Schwächung des brutalen Mullah-Regimes, andererseits löst der Krieg auch tiefe Betroffenheit aus.
Die Iraner in Österreich gelten als Musterbeispiel für gelungene Integration. Viele sind hochqualifiziert, arbeiten als Mediziner, Juristen oder sind im Kulturbereich tätig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.