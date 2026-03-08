Vorteilswelt
Diskutieren Sie mit!

Weltfrauentag: Wo braucht es Veränderung?

Community
08.03.2026 11:30
Am 8.03. ist internationaler Weltfrauentag.
Am 8.03. ist internationaler Weltfrauentag.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Community
Von Community

Der Internationale Frauentag wird jedes Jahr auch in Österreich zum Anlass genommen, über Gleichberechtigung zu sprechen. Vieles hat sich verbessert, gleichzeitig zeigen Zahlen zu Einkommen, Pensionen oder Führungspositionen weiterhin deutliche Unterschiede. Was meinen Sie: Geht die Entwicklung in die richtige Richtung, oder wird beim Thema Gleichstellung noch immer zu wenig getan?

0 Kommentare

Während Politik und Unternehmen gerne Fortschritte betonen, verweisen Studien weiterhin auf eine spürbare Einkommensschere zwischen Frauen und Männern. Auch Teilzeitbeschäftigung, Kinderbetreuung und unbezahlte Pflegearbeit betreffen überwiegend Frauen. Hat Österreich hier strukturelle Probleme, die echte Gleichstellung bremsen? Und welche Maßnahmen könnten tatsächlich dafür sorgen, dass Chancen im Berufsleben gerechter verteilt werden?

Karriere, Care-Arbeit und gleiche Chancen?
Über Verbesserungen wird auch bei Themen wie Kinderbetreuung, Gewaltprävention und politischer Repräsentation diskutiert. Gleichzeitig berichten viele Frauen weiterhin von Hürden im Alltag oder im Beruf. Sind gesetzliche Maßnahmen und Förderprogramme ausreichend, oder braucht es tiefere gesellschaftliche Veränderungen, damit Gleichstellung nicht nur ein politisches Ziel bleibt?

Für manche steht fest, dass Österreich in den letzten Jahren wichtige Schritte gemacht hat, andere sehen weiterhin großen Nachholbedarf. Ist der Weltfrauentag für Sie eher ein Symboltag, oder ein wichtiger Impuls für konkrete Veränderungen? In welchen Bereichen sehen Sie den dringendsten Handlungsbedarf? Diskutieren Sie mit, wir sind gespannt auf Ihre Einschätzungen.

Community
08.03.2026 11:30
Folgen Sie uns auf