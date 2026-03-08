Weltfrauentag: Wo braucht es Veränderung?

Für manche steht fest, dass Österreich in den letzten Jahren wichtige Schritte gemacht hat, andere sehen weiterhin großen Nachholbedarf. Ist der Weltfrauentag für Sie eher ein Symboltag, oder ein wichtiger Impuls für konkrete Veränderungen? In welchen Bereichen sehen Sie den dringendsten Handlungsbedarf? Diskutieren Sie mit, wir sind gespannt auf Ihre Einschätzungen.