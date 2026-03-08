Wenn die KI Frauen auszieht – und unsichtbar macht

Künstliche Intelligenz diskriminiert Frauen – systematisch, massenhaft und mit realen Folgen für unsere Demokratie. Die Medienwissenschaftlerin Eugenia Stamboliev sieht massiven Handlungsbedarf: „Ich bin besorgt – und damit bin ich nicht allein.“
Eine Frau bewirbt sich auf eine Führungsposition – das automatisierte Auswahlsystem sortiert sie aus, noch bevor ein Mensch ihre Unterlagen gesehen hat. Eine andere sucht aufgrund gesundheitlicher Probleme nach einer Diagnose – doch der KI-Assistent erkennt ihre Symptome nicht, weil medizinische Trainingsdaten männlich dominiert sind. Eine dritte Frau wird beim Passieren einer Staatsgrenze von einem Gesichtserkennungssystem als „nicht verifizierbar“ eingestuft – weil die vor allem mit Männerfotos trainierte Technologie bei Frauen häufiger versagt. Und dann ist da noch Grok, Elon Musks KI-Chatbot: Zwei kleine Worte reichten aus, und Grok lieferte gefälschte Nacktbilder beliebiger Frauen – millionenfach innerhalb von nur wenigen Tagen.
