Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Fehler mit System

Wenn die KI Frauen auszieht – und unsichtbar macht

Vorarlberg
08.03.2026 10:25
Elon Musks KI-Chatbot Grok: sexistische Darstellungen als Geschäftsmodell
Elon Musks KI-Chatbot Grok: sexistische Darstellungen als Geschäftsmodell(Bild: AFP/JOE RAEDLE)
Porträt von Philipp Vondrak
Von Philipp Vondrak

Künstliche Intelligenz diskriminiert Frauen – systematisch, massenhaft und mit realen Folgen für unsere Demokratie. Die Medienwissenschaftlerin Eugenia Stamboliev sieht massiven Handlungsbedarf: „Ich bin besorgt – und damit bin ich nicht allein.“ 

0 Kommentare

Eine Frau bewirbt sich auf eine Führungsposition – das automatisierte Auswahlsystem sortiert sie aus, noch bevor ein Mensch ihre Unterlagen gesehen hat. Eine andere sucht aufgrund gesundheitlicher Probleme nach einer Diagnose – doch der KI-Assistent erkennt ihre Symptome nicht, weil medizinische Trainingsdaten männlich dominiert sind. Eine dritte Frau wird beim Passieren einer Staatsgrenze von einem Gesichtserkennungssystem als „nicht verifizierbar“ eingestuft – weil die vor allem mit Männerfotos trainierte Technologie bei Frauen häufiger versagt. Und dann ist da noch Grok, Elon Musks KI-Chatbot: Zwei kleine Worte reichten aus, und Grok lieferte gefälschte Nacktbilder beliebiger Frauen – millionenfach innerhalb von nur wenigen Tagen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
08.03.2026 10:25
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 12°
Symbol heiter
Bludenz
3° / 17°
Symbol heiter
Dornbirn
3° / 15°
Symbol heiter
Feldkirch
3° / 15°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.740 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
279.174 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
253.305 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2732 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2189 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1638 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Fehler mit System
Wenn die KI Frauen auszieht – und unsichtbar macht
Austria-Coach Mader:
„Die Spieler dachten, sie sind an der Copacabana“
Krone Plus Logo
Seltenes Glück
Ida und Rudolf: Die Liebe der Hundertjährigen
Bundesliga im Ticker
Sturm Graz gegen den SCR Altach – ab 17 Uhr LIVE
Bittere Gewissheit
ÖSV-Abfahrerin erhält eine ernüchternde Diagnose
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf