Bitterer Ausfall! Rückschlag im Kampf um die Kugel

Am Freitag schien alles noch so leicht zu sein. Mit ihrem zweiten Platz in der ersten Abfahrt in Italien erhöhte Aicher den Druck auf Mikaela Shiffrin. Die Slalom-Queen entschied sich schließlich sogar im Super-G am Sonntag an den Start zu gehen. Immerhin schien Aicher in bestechender Form zu sein.