Aicher zeigt Nerven

Bitterer Ausfall! Rückschlag im Kampf um die Kugel

Ski Alpin
08.03.2026 11:32
Emma Aicher muss einen Rückschlag im Kampf um die große Kristallkugel hinnehmen.
Emma Aicher muss einen Rückschlag im Kampf um die große Kristallkugel hinnehmen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

So hat sich Emma Aicher das Wochenende in Val di Fassa sicher nicht vorgestellt! Nach einem starken zweiten Platz in der ersten Abfahrt am Freitag zeigte die Deutsche anschließend Nerven. Im Super-G am Sonntag gab es schließlich sogar einen Ausfall. Im Kampf um die große Kristallkugel ein heftiger Rückschlag.

Am Freitag schien alles noch so leicht zu sein. Mit ihrem zweiten Platz in der ersten Abfahrt in Italien erhöhte Aicher den Druck auf Mikaela Shiffrin. Die Slalom-Queen entschied sich schließlich sogar im Super-G am Sonntag an den Start zu gehen. Immerhin schien Aicher in bestechender Form zu sein.

Vorentscheidung im Titelkampf?
Doch schon die zweite Abfahrt am Samstag verlief nicht nach Plan. Am Ende landete die Deutsche nur auf dem 12. Platz. Im Super-G wollte sie am Sonntag eine Antwort geben. Anstatt eines sportlichen Ausrufezeichens gab es am Ende aber einen weiteren bitteren Rückschlag. 

Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin(Bild: AP/Luciano Bisi)

Denn im Mittelteil machte Aicher zu wenig Richtung, wurde bei einer Welle abgetragen und verpasste schließlich ein Tor. Der Ausfall könnte eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtweltcup bedeuten. Die 22-Jährige scheint in den finalen Rennen doch noch Nerven zu zeigen. 

