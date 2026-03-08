„Wölfe“-Beben! Trainer und Sportchef müssen gehen

Der VfL Wolfsburg hat im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga die Reißleine gezogen. Der Klub der ÖFB-Legionäre Patrick Wimmer und Pavao Pervan trennte sich am Tag nach dem achten Ligaspiel in Folge ohne Sieg, einem 1:2 gegen den Hamburger SV, nicht nur von Trainer Daniel Bauer, sondern auch von Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen. Als neuer Chefcoach soll laut übereinstimmenden Medienberichten vom Sonntag Routinier Dieter Hecking zurückkehren.