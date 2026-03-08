Vorteilswelt
ÖFB-Kicker betroffen

„Wölfe“-Beben! Trainer und Sportchef müssen gehen

Deutsche Bundesliga
08.03.2026 11:44
Patrick Wimmer (rechts) und seine Teamkollegen erleben eine schwierige Saison.
Patrick Wimmer (rechts) und seine Teamkollegen erleben eine schwierige Saison.(Bild: GEPA)
Von krone Sport

Der VfL Wolfsburg hat im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga die Reißleine gezogen. Der Klub der ÖFB-Legionäre Patrick Wimmer und Pavao Pervan trennte sich am Tag nach dem achten Ligaspiel in Folge ohne Sieg, einem 1:2 gegen den Hamburger SV, nicht nur von Trainer Daniel Bauer, sondern auch von Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen. Als neuer Chefcoach soll laut übereinstimmenden Medienberichten vom Sonntag Routinier Dieter Hecking zurückkehren.

Hecking hatte Wolfsburg 2015 zum Sieg im DFB-Pokal und in die Champions League geführt. Nun soll der 61-Jährige den erstmaligen Abstieg seit der Bundesliga-Premiere des VW-Werksclubs 1997 verhindern. Wolfsburg ist neun Runden vor Schluss mit einem der teureren Kader der Liga nur noch Tabellenvorletzter. Offensivmann Wimmer fehlt seinem Team seit Wochen wegen einer Muskelverletzung, Pervan war zuletzt dritter Torhüter.

Bauer hatte im November vorerst interimistisch die Nachfolge von Paul Simonis angetreten und war kurz vor Weihnachten zum Cheftrainer befördert worden. Der 43-Jährige war davor seit 2016 in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich des VfL tätig. Über Christiansens Nachfolge soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Vorerst soll der im Dezember verpflichtete Schweizer Pirmin Schwegler als Sportdirektor mehr Verantwortung übernehmen.

