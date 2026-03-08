Ratten als Streitthema bei Bürgermeisterwahlkampf

Sollten die Pariserinnen und Pariser sich also besser auf ein Leben mit den Ratten einrichten? Dafür wirbt der Kommunalpolitiker und städtische Beigeordnete Grégroy Moreau, der für die Tierpartei zur Wahl antritt. Im Dezember noch stand er auf dem Markt und warb mit der zahmen Ratte „Plume“ auf der Schulter um mehr Verständnis für die Ratten. Statt diese abzutöten, müssten die Menge an Essensresten in der Stadt reduziert werden und die Nager in problematischen Bereichen eingefangen und woanders wieder ausgesetzt werden.