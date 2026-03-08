Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wienerinnen der Woche

Von Pflege bis Polizei: Ohne Frauen läuft nichts

Wien ist leiwand
08.03.2026 11:00
In vielen Berufen erhöht sich der Frauenanteil. Beim Gehalt haben sie aber meist noch das ...
In vielen Berufen erhöht sich der Frauenanteil. Beim Gehalt haben sie aber meist noch das Nachsehen.(Bild: Krone KREATIV/LPD Wien, Wiener Stadtwerke/Rigaud-Wien, stock.adobe.com)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Tagtäglich leisten Frauen Unverzichtbares, wenngleich das sehr oft unsichtbar bleibt. Die „Krone“ holt sie zum Weltfrauentag vor den Vorhang und macht sie zu den Wienerinnen der Woche. 

0 Kommentare

In Wien leben 51 Prozent Frauen. 4000 von ihnen arbeiten bei den Wiener Stadtwerken auf Baustellen, Schienen oder im Aufsichtsrat.

Im Steigen begriffen ist auch die Zahl der Polizistinnen. Rund 3000 sorgen in Wien für Sicherheit. Eine davon ist Katrin Gulnbrein. Dass sie mittlerweile so viele Kolleginnen hat, freue sie besonders, sagt sie.

Polizistin Katrin Gulnbrein
Polizistin Katrin Gulnbrein(Bild: LPD Wien)

Immer mehr Frauen finden sich auch in der Wiener Politik. Etwa ein Drittel des Gemeinderats ist weiblich. Der Anteil der Bezirksrätinnen liegt bei 43 Prozent. Andere arbeiten im Einzelhandel, in der Pflege, als Lehrerinnen, Feuerwehrfrauen, Ärztinnen oder Wissenschaftlerinnen.

Sie alle halten die Stadt am Laufen. Auch wenn sie nach wie vor in vielen Berufsgruppen unterrepräsentiert sind, ihnen der Aufstieg erschwert wird oder der Wiedereinstieg nach Karenz und die mangelnde Kinderbetreuung noch immer Hürden darstellen.

Frauen verdienen hierzulande zudem im Schnitt laut Statistik Austria 18 Prozent weniger als Männer.

Mama, Oma, Freundin, aber auch Karrierefrau
Was oft im Verborgenen bleibt: Jede sechste Frau übernimmt in Österreich die Betreuung von Kindern oder zu pflegenden Angehörigen und die Hausarbeit. Die sogenannte „Care-Arbeit“ wird immer noch vermehrt von Frauen geleistet. Bezahlt werden sie dafür natürlich nicht.

Lesen Sie auch:
Die Volkshilfe bietet unterschiedliche Beratungen an 
Buntes Programm
Von Brunch bis Party: So feiert Wien den Frauentag
04.03.2026
Technik und Führung
So halten 4000 Frauen täglich die Stadt am Laufen
06.03.2026

Immer wieder wird diese Doppelbelastung zwar zum Politikum, im Alltag fällt sie aber viel zu oft unter dem Radar. Und ja, auch Männer übernehmen Rollen wie Hausarbeit und Betreuungspflichten. Statistisch und auch realistisch gesehen aber eben viel weniger häufig als Frauen.

Zum Weltfrauentag werden jene Ungleichheiten jährlich aufs Neue aufgezeigt und er bietet Platz für etwas, das wir im Alltag ohnehin viel zu wenig sagen: „Danke!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien ist leiwand
08.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 17°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
4° / 17°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
4° / 16°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 16°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
1° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.740 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
279.174 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
253.305 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2732 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2189 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1638 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Wien ist leiwand
Wienerinnen der Woche
Von Pflege bis Polizei: Ohne Frauen läuft nichts
„Krone“-Interview
Esther Graf: „Ich bin Feministin von Herzen“
Magische Krone-Preview
Ein märchenhafter Welterfolg kehrt zurück!
Krone Plus Logo
Spritzer für 2,90 Euro
Diese Lokale versprechen nun „Preise wie früher“
Krone Plus Logo
Patentamt-Bilanz
Geister-Sensoren und mehr neue Wiener Erfindungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf