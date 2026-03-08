Luxushotel angegriffen ++ In Teheran regnet es Öl

Israels Luftwaffe hat am Sonntag erneut Attacken auf Ziele im Iran geflogen. Man habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im ganzen Land gestartet. Auch ein Luxushotel im Libanon geriet ins Visier – und in Teheran regnet es offenbar Öl. Alle Entwicklungen des Tages lesen Sie im krone.at-Liveticker.