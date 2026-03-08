Vorteilswelt
Tag 9 im Nahost-Krieg

Luxushotel angegriffen ++ In Teheran regnet es Öl

Außenpolitik
08.03.2026 09:26
Porträt von Miriam Krammer
Von Miriam Krammer

Israels Luftwaffe hat am Sonntag erneut Attacken auf Ziele im Iran geflogen. Man habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im ganzen Land gestartet. Auch ein Luxushotel im Libanon geriet ins Visier – und in Teheran regnet es offenbar Öl. Alle Entwicklungen des Tages lesen Sie im krone.at-Liveticker.

0 Kommentare

Die wichtigsten Ereignisse des Tages:

  • Ein internationales Luxushotel in Beirut wurde in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen – dabei sollen mindestens vier Menschen getötet worden sein. 

  • Israels Luftwaffe hat erstmals ein Öllager in der Hauptstadt Teheran bombardiert. In der iranischen Hauptstadt soll es laut einem CNN-Reporter Öl regnen
  • Der iranische Sicherheitschef Ali Larijani erklärte, die USA hätten versucht, im Iran ein ähnliches Szenario wie in Venezuela zu wiederholen und dass der Angriff schnell vorbei sei: „Aber jetzt sitzen sie in der Falle.“

  • Trump hat an Bord der Air Force One erklärt, dass er Kurden-Milizen doch nicht in den Iran-Krieg einbinden möchte. Das würde alles „komplizierter“ machen.

In Teheran wurde offenbar ein riesiges Öl-Depot getroffen.
In Teheran wurde offenbar ein riesiges Öl-Depot getroffen.(Bild: AFP/ATTA KENARE)

Alle wichtigen Entwicklungen des heutigen Tages:

Die USA und Israel hatten vor einer Woche massive Luftangriffe auf den Iran begonnen und dabei das geistliche Oberhaupt der Islamischen Republik, Ayatollah Ali Khamenei, sowie weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Als Reaktion greift der Iran seitdem Israel, mehrere Golfstaaten und US-Militäreinrichtungen in der Golfregion an.

