Luxushotel angegriffen ++ In Teheran regnet es Öl

Israels Luftwaffe hat am Sonntag erneut Attacken auf Ziele im Iran geflogen. Man habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im ganzen Land gestartet. Auch ein Luxushotel im Libanon geriet ins Visier – und in Teheran regnet es offenbar Öl. Alle Entwicklungen des Tages lesen Sie im krone.at-Liveticker.
Die wichtigsten Ereignisse des Tages:
Ein internationales Luxushotel in Beirut wurde in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen – dabei sollen mindestens vier Menschen getötet worden sein.
Trump hat an Bord der Air Force One erklärt, dass er Kurden-Milizen doch nicht in den Iran-Krieg einbinden möchte. Das würde alles „komplizierter“ machen.
Die USA und Israel hatten vor einer Woche massive Luftangriffe auf den Iran begonnen und dabei das geistliche Oberhaupt der Islamischen Republik, Ayatollah Ali Khamenei, sowie weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Als Reaktion greift der Iran seitdem Israel, mehrere Golfstaaten und US-Militäreinrichtungen in der Golfregion an.
