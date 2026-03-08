Jenny wollte töten – wie eine Killerin aus den USA

Es hätte jeden, einfach jeden treffen können. Jeden Mann, jede Frau. Jedes Kind. Das Alter und das Geschlecht des Menschen, der das Ziel ihres Angriffs werden sollte, war Jenny (Name geändert) nämlich angeblich egal, als sie am frühen Nachmittag des 23. Februar beschloss, endlich das zu tun, wovon sie so lange schon geträumt hatte: zu töten.