Horror-Tat am Friedhof

Jenny wollte töten – wie eine Killerin aus den USA

Wien
08.03.2026 09:30
Ein Foto, das Jenny auf sozialen Medien veröffentlicht hat. Sie kopierte dafür eine Pose ihres ...
Ein Foto, das Jenny auf sozialen Medien veröffentlicht hat. Sie kopierte dafür eine Pose ihres Idols: Alyssa Bustamante (kl. Bild).(Bild: Krone KREATIV/zVg. (2))
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

Eine 14-Jährige steht unter dem dringenden Verdacht, am 23. Februar auf einem Wiener Friedhof einen bestialischen Mord begangen zu haben. Schon lange vor der Bluttat hatte das Mädchen als psychisch hoch auffällig gegolten. Die Geschichte eines angekündigten Verbrechens.

0 Kommentare

Es hätte jeden, einfach jeden treffen können. Jeden Mann, jede Frau. Jedes Kind. Das Alter und das Geschlecht des Menschen, der das Ziel ihres Angriffs werden sollte, war Jenny (Name geändert) nämlich angeblich egal, als sie am frühen Nachmittag des 23. Februar beschloss, endlich das zu tun, wovon sie so lange schon geträumt hatte: zu töten.

Wien
08.03.2026 09:30
Wien
