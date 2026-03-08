„Hoffte, erwachsen zu werden, um es zu erzählen“

„Es handelt sich um meine persönliche Geschichte. Gleichzeitig geht es aber auch um etwas Größeres.“ Marina Hubmann blickt auf das Buch vor ihr auf dem Tisch. Die Veröffentlichung von „Kinderdorf“ ist für sie ein weiterer Schritt in ihrer Mission: Seit Jahren spricht die gebürtige Tirolerin öffentlich über das, was ihr zwischen 1989 und 1993 im SOS-Kinderdorf Stübing (Steiermark) angetan wurde.