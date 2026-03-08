„Hoffte, erwachsen zu werden, um es zu erzählen“

Mit Schilderungen von Gewalt und Misshandlungen wandten sich zuletzt zahlreiche SOS-Kinderdorf-Kinder an die Öffentlichkeit. Die Tirolerin Marina Hubmann lebte von Ende der 80er- bis Anfang der 90er-Jahre in einem SOS-Kinderdorf in der Steiermark und ertrug dort Schreckliches. Ihr nun veröffentlichtes Buch soll verhindern, dass so etwas wieder passiert.
„Es handelt sich um meine persönliche Geschichte. Gleichzeitig geht es aber auch um etwas Größeres.“ Marina Hubmann blickt auf das Buch vor ihr auf dem Tisch. Die Veröffentlichung von „Kinderdorf“ ist für sie ein weiterer Schritt in ihrer Mission: Seit Jahren spricht die gebürtige Tirolerin öffentlich über das, was ihr zwischen 1989 und 1993 im SOS-Kinderdorf Stübing (Steiermark) angetan wurde.
