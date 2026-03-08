Wie selten Frauensport in Österreich gezeigt wird

Am 18. März ist es wieder so weit: Ab diesem Tag ist Frauensport in Österreich in den Medien für den Rest des Jahres statistisch „unsichtbar“, da die überwiegende Mehrheit der Berichterstattung sich um männliche Sportler dreht. Mit dem Equal Play Day wollen win2day und die Österreichischen Lotterien genau das ändern. Sie wollen jenen, die sonst zu oft übersehen werden, eine Stimme – und Sportlerinnen und Sportlern die gleiche Bühne – geben.