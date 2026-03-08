Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Erfolge reichen nicht

Wie selten Frauensport in Österreich gezeigt wird

Leben
08.03.2026 07:30
Fußballerinnen Eileen Campell (li.), 25, FC Union Berlin; Jasmin Pal (Mitte), 29, Torfrau Wiener ...
Fußballerinnen Eileen Campell (li.), 25, FC Union Berlin; Jasmin Pal (Mitte), 29, Torfrau Wiener Austria; Chiara D’Angelo (re.), 21, SV Werder Bremen(Bild: win2day/Oliver Gast)
Porträt von Sandra Wobrazek
Von Sandra Wobrazek

Der Equal Play Day erinnert daran, dass Erfolge allein nicht reichen: Ohne mediale Präsenz bleiben selbst Spitzenleistungen von Sportlerinnen oft unsichtbar. Das hat Auswirkungen auf Chancen, Einkommen und Vorbildfunktion.

0 Kommentare

Am 18. März ist es wieder so weit: Ab diesem Tag ist Frauensport in Österreich in den Medien für den Rest des Jahres statistisch „unsichtbar“, da die überwiegende Mehrheit der Berichterstattung sich um männliche Sportler dreht. Mit dem Equal Play Day wollen win2day und die Österreichischen Lotterien genau das ändern. Sie wollen jenen, die sonst zu oft übersehen werden, eine Stimme – und Sportlerinnen und Sportlern die gleiche Bühne – geben.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Leben
08.03.2026 07:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Daheim bei Simone Lugner in jener Villa, in der sie mit ihrem Mann, Richard wohnte und bis heute ...
Simone hat große Pläne
Ab ins Dschungelcamp! Lugner hat nun einen Manager
Kino & Streaming
Heidi Klum im Kino & Glamour pur bei Actor Awards
Österreichs Musikpreis
Die große Nachschau zu den Amadeus Awards 2026
Folge von Samstag
Unser Körper kann oft viel mehr, als wir glauben
Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.152 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
255.818 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
252.426 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Leben
Krone Plus Logo
Erfolge reichen nicht
Wie selten Frauensport in Österreich gezeigt wird
Krone Plus Logo
Finanz, Pension, Leben
Starke Tipps für starke Frauen zum Weltfrauentag
Krone Plus Logo
In Österreich verboten
Warum Frauen sich für Alleingeburten entscheiden
Krone Plus Logo
Fehlgedeutete Symptome
Was Frauen wirklich brauchen, wenn sie krank sind
In 822 Kirchen
Was machen die 680 Kärntner Mesner eigentlich?

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf