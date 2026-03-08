Wirbel in Bar: Hotelchef von Urlauber attackiert

Wilde Szenen spielten sich am Samstagabend in einem Hotel im Tiroler Zillertal ab: Weil der Chef eine Gruppe deutscher Gäste zum Verlassen der Hotelbar aufgefordert hatte, wurde er von einem der Urlauber brutal attackiert und derart schwer verletzt, dass er mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.
Schauplatz der Brutalo-Attacke war ein Hotel in Tux. Gegen 21 Uhr habe ein 39-jähriger Hotelgast aus Deutschland den 52-jährigen Gastwirt angegriffen und diesen durch einen Fußtritt ins Gesicht verletzt.
Deutsches Quartett sollte Bar verlassen
„Der Körperverletzung ging offenbar eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Gastwirt, dem 39-Jährigen und drei weiteren deutschen Hotelgästen voraus, da der Wirt die Gäste zum Verlassen der Hotelbar aufgefordert habe“, heißt es vonseiten der Polizei.
Im Zuge des polizeilichen Einschreitens verhielten sich die vier Deutschen äußerst aggressiv und unkooperativ.
Die Ermittler
Die alarmierte Streife schritt ein – doch auch gegenüber den Beamten sollen sich die Deutschen „äußerst aggressiv und unkooperativ“ verhalten haben. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und die zuständige Bezirkshauptmannschaft.
Wirt mit Rettung ins Krankenhaus
Der 52-jährige Hotelier musste übrigens nach erfolgter Erstversorgung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden.
