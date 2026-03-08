Warum die weibliche Hand am Bauernhof wichtig ist

„Es würde etwas fehlen“

„Frauen sind die, die die Familie zusammenhalten, ohne sie fehlt etwas – das Liebliche am Hof. Es wäre kalt“, betont Egbert Vallant die Wichtigkeit der weiblichen Unterstützung. Seine Frau Gabriela lebt und liebt das Bäuerinnendasein. „Ich wusste, was mich erwartet, als ich mit meinem Mann bei ihm zu Hause übernommen habe“, schmunzelt die Unterkärntnerin, die selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und weiß, was es heißt, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen.