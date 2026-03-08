Streamerin Rose Mondy ist die neue „Miss Germany“

Als Kind Alltagsrassismus erlebt

Dabei nutzt sie ihren Stream aber auch dafür, über ihre Sprachprobleme zu sprechen und über Alltagsrassismus, den sie als Kind syrischer Eltern in Deutschland erlebt. „Ich zeige, dass man nicht perfekt sein muss, um Erfolg zu haben“, sagte sie nach ihrem Sieg der Deutschen Presse-Agentur.