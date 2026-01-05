Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Richtungsentscheidung

Ein Jahr, um folgenschwere Fehler zu vermeiden

Kärnten
05.01.2026 06:00
Die sichere Versorgung mit Strom soll auch in Zukunft gewährleistet sein - über das Wie wird ...
Die sichere Versorgung mit Strom soll auch in Zukunft gewährleistet sein - über das Wie wird diskutiert.(Bild: Andreas Tröster)

Die Herausforderungen der Energiewende werden für die Bevölkerung, auch in Kärnten, immer stärker spürbar. Während nur noch wenige an der Sinnhaftigkeit zweifeln, rückt das Wie in den Mittelpunkt der Diskussion. Besonders in Kärnten könnte 2026 dabei ein schicksalsträchtiges Jahr werden.

0 Kommentare

Ganz ehrlich, wenn Sie das Wort „Strom“ hören, woran denken Sie dann? An flüsterleise, flotte E-Autos, emissionsarme Industrieproduktion, sparsame Wärmepumpen oder doch eher an Ihre Stromrechnung, die in den vergangenen Jahren empfindlich teurer geworden ist? Erst sind die Strompreise stark gestiegen, dann auch noch die Netzkosten.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin herrscht am Sonntag weiter Chaos.
Chaos in Berlin
Blackout-Betroffene haben zu wenige Schlafplätze
In Hamburg steht ab Freitag ein 21-Jähriger vor Gericht, der Jugendliche zu selbstverletzendem ...
Prozess in Hamburg
Mann soll Jugendliche zum Suizid überredet haben
Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
281.336 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
225.440 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
153.904 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Richtungsentscheidung
Ein Jahr, um folgenschwere Fehler zu vermeiden
Insassen unverletzt
Polizei entdeckt nach Unfall Drogen im Auto
Messezentrum Laibach
Gailtaler installierten Sloweniens größte LED-Wand
Kärntner Erfolgsfaktor
Firmen trotzen Flaute: Exportzahlen bleiben stabil
Krone Plus Logo
Sternsinger-Bräuche
Die noblen Herren mit der tröstlichen Botschaft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf