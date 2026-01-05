Ein Jahr, um folgenschwere Fehler zu vermeiden

Ganz ehrlich, wenn Sie das Wort „Strom“ hören, woran denken Sie dann? An flüsterleise, flotte E-Autos, emissionsarme Industrieproduktion, sparsame Wärmepumpen oder doch eher an Ihre Stromrechnung, die in den vergangenen Jahren empfindlich teurer geworden ist? Erst sind die Strompreise stark gestiegen, dann auch noch die Netzkosten.