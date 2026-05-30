Zwischen Rolltreppen und Samt wird fleißig genäht

Auch Taschen und Seifen im Angebot

Stoffe, Schnitte, Scheren und ein Maßband liegen in der „Prima“-Schneiderei auf den Tischen, der Dampf vom Bügeleisen verteilt sich im Raum im ersten Stock. Auch die Nähmaschinen rattern. Eines können die Syrer – und das ist Schneidern.

„Wir fertigen auch kleine Accessoires und Taschen in den schönsten Farben und Muster an“, sagt Ahmad Hanoush. „Auch natürlichen Seifen werden hergestellt. Die beziehe ich noch aus Syrien. Die Aleppo-Seife ist ganz bekannt.“