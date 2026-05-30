Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Service im Südpark:

Zwischen Rolltreppen und Samt wird fleißig genäht

Kärnten
30.05.2026 18:00
Südpark-Geschäftsführer Heinz Achatz (r) bietet nun mit Ahmad Hanoush auch einen Schneider an.
Südpark-Geschäftsführer Heinz Achatz (r) bietet nun mit Ahmad Hanoush auch einen Schneider an.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Eine neue Schneiderei soll im Klagenfurter Einkaufszentrum Südpark viele Kunden anziehen. Ahmad Hanoush bietet präzise Änderungen bei Kleidungsstücken an, um die perfekte Passform zu gewährleisten. Ob Kürzen, Verengen oder Anpassen von Ärmeln und Kragen. Dabei ist der Schneider eigentlich Jurist.

0 Kommentare

Ein neuer Schneider hat im ersten Stock des  Einkaufszentrums Südpark die Änderungsschneiderei Prima eröffnet. Ahmad Hanoush bietet ein außergewöhnliches Service an. Kleider enger oder weiter machen, Kürzen von Hosen, Reißverschlüsse reparieren, Futter nähen, Knopf annähen, Anzüge, Ärmel und Säume anpassen oder die Änderung von Braut- und Abendkleidern. Es wird vor Ort abgesteckt.

Die Nähmaschinen rattern. Ahmad Hanoush bietet ein außergewöhnliches Service an.
Die Nähmaschinen rattern. Ahmad Hanoush bietet ein außergewöhnliches Service an.(Bild: Christian Tragner)

Fertiger Jurist als Schneider
Der Betreiber ist sogar fertiger Jurist, kann den Job bei uns aber nicht ausüben. „Ich habe das Studium in Syrien gemacht, das zählt hier leider nicht“, meint Hanoush. Der Krieg hat viele Syrer vertrieben. Sein Vater war im Nahen und Mittleren Osten Chef einer Organisation, die mit der Arbeiterkammer zu vergleichen ist. „28 Nationen waren Mitglied“, erzählt Hanoush. Der schon Österreicher ist.

„Wir haben über 70 Geschäfte und sechs Gastronomiebetriebe, wollen im Center viele verschiedene Branchen anbieten. Einen Schneider braucht jeder und die Tarife sind günstig“, strahlt Südpark-Manager Heinz Achatz.

Auch syrische Seifen werden in der Schneiderei verkauft.
Auch syrische Seifen werden in der Schneiderei verkauft.(Bild: Christian Tragner)

Auch Taschen und Seifen im Angebot
Stoffe, Schnitte, Scheren und ein Maßband liegen in der „Prima“-Schneiderei auf den Tischen, der Dampf vom Bügeleisen verteilt sich im Raum im ersten Stock. Auch die Nähmaschinen rattern. Eines können die Syrer – und das ist Schneidern.

„Wir fertigen auch kleine Accessoires und Taschen in den schönsten Farben und Muster an“, sagt Ahmad Hanoush. „Auch natürlichen Seifen werden hergestellt. Die beziehe ich noch aus Syrien. Die Aleppo-Seife ist ganz bekannt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
30.05.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
107.082 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
92.902 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
89.304 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1824 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1480 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1069 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Service im Südpark:
Zwischen Rolltreppen und Samt wird fleißig genäht
„Sonny Boys“
Eingespieltes Ensemble für streitende Bühnenprofis
Krone Plus Logo
Kabeg-Neubestellung
Ein blaues Schriftstück mit fahlem Beigeschmack
Krone Plus Logo
Auf Du & Du mit Stars
Kärntner tauschte Lkw gegen Luxusleben als Model
Abo-Verkauf läuft gut
VSV-Boss spricht über die Kündigungen und Abgänge
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf