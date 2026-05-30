Zwischen Rolltreppen und Samt wird fleißig genäht

Eine neue Schneiderei soll im Klagenfurter Einkaufszentrum Südpark viele Kunden anziehen. Ahmad Hanoush bietet präzise Änderungen bei Kleidungsstücken an, um die perfekte Passform zu gewährleisten. Ob Kürzen, Verengen oder Anpassen von Ärmeln und Kragen. Dabei ist der Schneider eigentlich Jurist.
Ein neuer Schneider hat im ersten Stock des Einkaufszentrums Südpark die Änderungsschneiderei Prima eröffnet. Ahmad Hanoush bietet ein außergewöhnliches Service an. Kleider enger oder weiter machen, Kürzen von Hosen, Reißverschlüsse reparieren, Futter nähen, Knopf annähen, Anzüge, Ärmel und Säume anpassen oder die Änderung von Braut- und Abendkleidern. Es wird vor Ort abgesteckt.
Fertiger Jurist als Schneider
Der Betreiber ist sogar fertiger Jurist, kann den Job bei uns aber nicht ausüben. „Ich habe das Studium in Syrien gemacht, das zählt hier leider nicht“, meint Hanoush. Der Krieg hat viele Syrer vertrieben. Sein Vater war im Nahen und Mittleren Osten Chef einer Organisation, die mit der Arbeiterkammer zu vergleichen ist. „28 Nationen waren Mitglied“, erzählt Hanoush. Der schon Österreicher ist.
„Wir haben über 70 Geschäfte und sechs Gastronomiebetriebe, wollen im Center viele verschiedene Branchen anbieten. Einen Schneider braucht jeder und die Tarife sind günstig“, strahlt Südpark-Manager Heinz Achatz.
Auch Taschen und Seifen im Angebot
Stoffe, Schnitte, Scheren und ein Maßband liegen in der „Prima“-Schneiderei auf den Tischen, der Dampf vom Bügeleisen verteilt sich im Raum im ersten Stock. Auch die Nähmaschinen rattern. Eines können die Syrer – und das ist Schneidern.
„Wir fertigen auch kleine Accessoires und Taschen in den schönsten Farben und Muster an“, sagt Ahmad Hanoush. „Auch natürlichen Seifen werden hergestellt. Die beziehe ich noch aus Syrien. Die Aleppo-Seife ist ganz bekannt.“
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