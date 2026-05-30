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„Sonny Boys“

Eingespieltes Ensemble für streitende Bühnenprofis

Kärnten
30.05.2026 14:00
Das Ensemble freut sich schon auf die Premiere
Das Ensemble freut sich schon auf die Premiere(Bild: Simon Jappel)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Mit „Sonny Boys“ präsentiert der „Theater Sommer Klagenfurt“ heuer einen humorvollen Bühnenklassiker unter freiem Himmel im Stadthaus in Klagenfurt. 

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Nach dem Sommer ist vor dem Sommer – bereits im vergangenen Herbst wurden die Verträge mit Schauspielern und Verlag unterzeichnet, um für die diesjährige Saison vorbereitet zu sein“, so Wilhelm Prainsack, Obmann und Schauspieler des „Theater Sommer Klagenfurt“.

Messerscharfe Dialoge und skurille Wendungen
Mit Neil Simons Komödienklassiker „Sonny Boys“ wartet auf das Team eine anspruchsvolle Produktion. „Das Stück ist ein Mörderkasten – mit einem großartigen Text“, so Prainsack.

Messerscharfe Dialoge, skurrile Wendungen und herzzerreißende Komik erzählen von einer Freundschaft, die ebenso unerquicklich wie unzerstörbar ist – und von zwei alten Bühnenprofis, die noch einmal alles geben. Die Regie übernimmt heuer erstmals Nestroy-Preisträger Christian Strasser, der schon in einer Produktion mitwirkte.

Eingespieltes Team trotzt Herausforderungen
Überschattet werden die Vorbereitungen von finanzieller Unsicherheit, ob des noch nicht beschlossenen Budgets. Trotz aller Herausforderungen sieht Prainsack die große Stärke des Ensembles im Zusammenhalt. „Ein großer Vorteil ist, dass wir ein eingespieltes Team sind. Wir kennen unsere Stärken und Schwächen.“

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Mit „Sonny Boys“ bringt der „Theater Sommer Klagenfurt“ heuer nicht nur einen humorvollen Klassiker auf die Bühne, sondern zeigt auch, wie viel Idealismus, Teamgeist und Engagement hinter einer Theaterproduktion steckt.

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