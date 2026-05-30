Eingespieltes Ensemble für streitende Bühnenprofis

Eingespieltes Team trotzt Herausforderungen

Überschattet werden die Vorbereitungen von finanzieller Unsicherheit, ob des noch nicht beschlossenen Budgets. Trotz aller Herausforderungen sieht Prainsack die große Stärke des Ensembles im Zusammenhalt. „Ein großer Vorteil ist, dass wir ein eingespieltes Team sind. Wir kennen unsere Stärken und Schwächen.“